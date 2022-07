St. Peter-Ording: Mit dem Wind gegen die Zeit Stand: 10.07.2022 14:18 Uhr In St. Peter-Ording haben sich an diesem Wochenende die internationalen Profis unter den Windsurfern gemessen. Nachwuchstalent Meno Büchler aus Heidkate will es bis zu Olympia schaffen.

von Laura Albus

Er braucht nur ein Board und ein Segel: Nachwuchs-Windsurfer Meno Büchler aus Heidkate (Kreis Plön) ist an diesem Wochenende beim Windsurfcup in nordfriesischen St. Peter-Ording dabei- und misst sich mit den Profis. Zum Sport hat ihn sein Vater gebracht, denn Malte Büchler gehörte zu den ersten Windsurfern überhaupt im Norden. Für den 16-jährigen Meno, der seit acht Jahren auf dem Brett steht, war das am Anfang gar nicht so leicht.

Windsurfen bei Olympia

Doch er wurde besser und fand im Windsurfen seine Leidenschaft. Vor allem die Racing-Disziplin hat es ihm angetan und er will Profi werden. Meno verbringt jede freie Minute auf dem Wasser. Er erinnert sich noch an Meilensteine wie sein erstes Board oder den ersten Sprung. Momente, die er nicht vergisst - und er weiß schon ganz genau, welches Ziel er hat: Olympia 2024.

Windsurfen ist wieder olympisch - und er will für Deutschland an den Start gehen. Die ersten Schritte dafür hat er bereits unternommen. Er trainiert im Landeskader Schleswig-Holstein in Kiel. Und er setzt beim Training voll und ganz auf die Chancen des Foils - also der Boards, die das Wasser nicht berühren.

"Gute Basis gelegt"

Sein Talent spricht sich herum, auch Windsurf-Cup Organisator Matthias Regber sieht, was Meno kann. Ausschließen, dass er es zu Olympia schafft, will er nicht: "Das ist noch lang hin, er ist ja noch jung." Er habe aktuell noch gut Zeit, sich zu entwickeln - aber bereits eine gute Basis gelegt. Denn im Gegensatz zu einigen anderen Nachwuchssurfern sehe Meno Büchler die Vorteile des Foils: "Er trainiert da ganz konsequent darauf, auch wenn die Bedingungen manchmal eher für die Finne sprechen."

Zeltburgen am Strand

Windsurf-Cup in St. Peter-Ording bedeutet viele Camingvans, Bretter aller Formen und Größen, bunte Segel und vor allem ganz viele jüngere und ältere Surfer, die sich ins Wasser stürzen. Am Strand ist eine kleine Zeltburg aufgebaut mit Essensbuden und Fahrerlager, wo die Bretter vorbereitet werden. Dazwischen wuseln immer wieder Touristen und Einheimische herum. Abends legen dann DJs auf.

Der Multivan Windsurf-Cup ist die ranghöchste deutsche Regattaserie im Windsurfen. Für Meno Büchler ist er auch ein Gradmesser: Wo steht er im Vergleich zu seinen Kader-Kollegen, wo im Vergleich zu den Profis? Für dieses Wochenende hat er ein Ziel: Er will unter den Top 10 landen - und damit seinem großen Ziel, Olympia 2024, noch ein Stück näher kommen.

