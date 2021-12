Bausparen: Lohnt sich das bei niedrigen Zinsen noch? Stand: 16.12.2021 09:30 Uhr Früher war Bausparen für viele Immobilienerwerber der perfekte Weg, sich langfristig niedrige Zinsen fürs Baugeld zu sichern und sich auch vor steigenden Hypothekenzinsen zu schützen. Ist das heute noch sinnvoll?

von Nicolas Peerenboom

Mit einem Bausparvertrag zum Eigenheim - das war jahrzehntelang das Ziel vieler Menschen in Deutschland. Auch wer nur ein geringes oder mittleres Einkommen hatte, sollte so auf ein Eigenheim sparen können. Bausparverträge funktionieren bis heute nach einem einfachen Prinzip: Über mehrere Jahre wird eine Summe angespart - meist 40 Prozent der Gesamtsumme. Anschließend wird das Bauspardarlehen zusammen mit dem angesparten Geld ausgezahlt. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Kreditphase, in der das geliehene Geld inklusive Zinsen zurückgezahlt wird. Neben dem Bau eines Eigenheims kann das Darlehen auch für Renovierungen, Sanierungen oder die Ablösung von Altkrediten genutzt werden.

Der Vorteil beim klassischen Bausparen: Zinssicherheit

Für Bausparer bietet die Konstruktion einen entscheidenden Vorteil: Zinssicherheit. Sowohl die Sparzinsen als auch die Kreditzinsen stehen von Anfang an für die gesamte Laufzeit fest. Für Menschen mit geringerem Einkommen ist das wichtig, weil die monatlichen Raten planbar sind und die Gefahr einer wirtschaftlichen Überforderung vermieden wird. Insbesondere in Hochzinszeiten oder in Phasen mit schnell variierenden Zinssätzen ist Zinssicherheit ein attraktives Argument für Bausparverträge.

Bausparverträge in Zeiten anhaltend niedriger Zinsen?

Seit einigen Jahren gibt es normale Hypothekendarlehen allerdings schon sehr günstig - derzeit mit einem Zins ab 0,5 Prozent. Baudarlehen mit langfristiger Zinsbindung von zum Beispiel 30 Jahren bekommen Kreditnehmer aktuell ab 1,29 Prozent effektiv. Ein Bausparvertrag mit langer Ansparzeit und sehr niedrigen Guthabenzinsen erscheint da wenig attraktiv. In der Regel ist es wirtschaftlicher, das Geld gleich in die Tilgung des Baukredits zu stecken, statt jahrelang einen Bausparvertrag mit extrem niedriger Guthaben-Verzinsung anzusparen.

Staatliche Förderungen bei Abschluss eines Bausparvertrages

Im Einzelfall kann es dennoch interessant sein, einen Bausparvertrag mit kleiner Bausparsumme abzuschließen, um beispielsweise die folgenden staatlichen Fördermittel zu erhalten:

die Wohnungsbauprämie: Zehn Prozent des eingezahlten Geldes bekommt der Bausparer als Prämie vom Staat dazu, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Maximal aber 70 Euro für Alleinstehende und 140 Euro für Verheiratete pro Jahr.

Zehn Prozent des eingezahlten Geldes bekommt der Bausparer als Prämie vom Staat dazu, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Maximal aber 70 Euro für Alleinstehende und 140 Euro für Verheiratete pro Jahr. die Arbeitnehmer-Sparzulage: Für Bausparer gibt es maximal 43 Euro vom Staat, wenn man von seinem Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen erhält und weitere Voraussetzungen erfüllt.

Für Bausparer gibt es maximal 43 Euro vom Staat, wenn man von seinem Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen erhält und weitere Voraussetzungen erfüllt. Wohn-Riester: Wer einen Riester-Bausparvertrag abschließt und förderberechtigt ist, bekommt vom Staat eine Zulage von bis zu 175 Euro pro Jahr. Für Kinder, die vor 2008 geboren wurden, gibt es zusätzlich maximal 185 Euro. Für jüngere Kinder kann sich der Riester-Bausparer auf bis zu 300 Euro jährlich freuen. Obendrein kann er eventuell von Steuervorteilen profitieren.

Sofortfinanzierung: Neues Angebot der Bausparkassen

Doch nicht nur wegen anhaltend niedriger Hypothekenzinsen sind Bausparverträge unattraktiv geworden: Wer eine Immobilie erwerben will, möchte das in der Regel ohne lange Wartezeit. Auf diese Entwicklungen haben die Bausparkassen mit einem neuen Angebot reagiert: mit der sogenannten Bauspar-Sofortfinanzierung, auch Konstantdarlehen oder Kombikredit genannt. Bei dieser Konstruktion wird zusätzlich zum klassischen Bausparvertrag mit Ansparphase und anschließender Darlehensphase ein Vorausdarlehen vereinbart, das sofort bei Vertragsabschluss des Bausparvertrages zur Auszahlung kommt. Lästiges Warten auf die Zuteilung entfällt.

Intransparente Kosten und höhere Zinskosten

Doch über die Nachteile dieser Konstruktion werden Immobilienerwerber oft nicht aufgeklärt. So zahlen Kreditnehmer beim Vorausdarlehen während der gesamten Laufzeit nur die Hypothekenzinsen. Eine Tilgung des Darlehens erfolgt nicht. In der Folge entstehen insgesamt höhere Zinskosten und eine höhere Restschuld am Ende der Zinsbindung. Ein weiteres Problem sind die intransparenten Kosten. Im Rahmen der Bausparsofortfinanzierung werden zwei Kreditverträge abgeschlossen: das normale Bauspardarlehen und das Vorausdarlehen. In beiden Verträgen wird jeweils auch ein Sollzinssatz festgelegt. Leider wird daraus aber kein Gesamtzins gebildet, so dass die Kosten dieses Modells nicht mit anderen Finanzierungsprodukten verglichen werden können. Falls der Vertrag vorzeitig beendet werden muss, ist zudem eine deutlich höhere Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen.

Hypothekendarlehen als Alternative zum Bausparen

Die Alternative zur Bauspar-Sofortfinanzierung ist ein ganz normales Hypotheken- oder Annuitätendarlehen, bei dem mit jeder Monatsrate getilgt wird. Die Kosten sollten dabei transparent sein, Laufzeiten und Tilgungsanteil sind im Idealfall frei wählbar und zusätzlich können individuelle Sondertilgungsvereinbarungen getroffen werden. Gerade in Zeiten sehr niedriger Zinsen bietet es sich an, ein Hypothekendarlehen mit langfristiger Zinsbindung und monatlicher Schuldtilgung abzuschließen.

Dieses Thema im Programm: Markt | 20.12.2021 | 20:15 Uhr