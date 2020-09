"Wünsch Dir Deinen NDR" zu Besuch beim Bücherbus in Uelzen Stand: 30.09.2020 13:58 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Hörer, Zuschauer und Nutzer für einen Besuch bewerben. Sylke Drescher vom Bücherbus e.V. in Uelzen bekommt Besuch vom NDR Kamerateam.

von Andreas Bell

Ein großes Hallo als das Kamerateam vom NDR morgens in Uelzen ankommt. Die Bibliothekarin Sylke Drescher hat sich bei "Wünsch Dir Deinen NDR" das Kamerateam für ihren Bücherbus gewünscht. Und im Grunde kaum geglaubt, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, aber manchmal passiert es dann eben doch.

Corona macht auch dem Bücherbus mehr Arbeit

Das Team um Sylke Drescher ist seit Beginn der Pandemie doppelt gefordert. Die Nachfrage nach neuem Lesestoff ist hoch, die Anforderungen in Sachen Hygiene auch. Vor der Pandemie konnten die Leser an den Haltestellen einfach im Bücherbus stöbern und nach dem passenden Buch suchen. Gedränge inklusive, aber 2020 ist Gedränge tabu. Also muss das Bücherbusteam vor allem Online-Bestellungen bearbeiten, dann die bestellten Bücher in Papiertaschen packen und im Bücherbus chronlogisch für die jeweiligen Haltestellen vorsortieren.

Nach ein paar Stunden Vorbereitung geht es dann gegen halb zwei endlich los. An einem der letzten Spätsommertage blinkt und blitzt der himmelblaue Bücherbus mit dem strahlend blauen Himmel über Uelzen um die Wette. Der Bücherbus ist ein Koloss, ein umgebauter Linienbus, 12 Meter lang, bestückt mit rund 4.000 Medien, also Büchern und CDs.

Alle drei Wochen neue Krimis und nette Gespräche

Erste Haltestelle auf der Tour ist Kirchweyhe, der Bus wird schon erwartet. Klaus-Peter Fischer wohnt um die Ecke und deckt sich alle drei Wochen am Bücherbus mit neuen Krimis ein und schätzt dabei die "tolle Auswahl und die netten Gespräche". Ein Monat ohne Bücherbus ist für ihn kaum vorstellbar. In Kirchweyhe gehen noch ein paar Tüten mit Kinderbüchern raus, ein paar Comics. Nach einer Viertelstunde geht schon weiter zur nächsten Haltestelle.

Zehn Haltestellen stehen heute auf dem Plan: Emmendorf, Römstedt und Himbergen. Überall wird der Bus schon erwartet. Eltern mit Kindern, Rentner, Jugendliche - für alle ist der Bücherbus eine feste Anlaufstelle. Wenn sich die Türen öffnen, herrscht ein bisschen gespannte Erwartung. Und es gibt viele fröhliche Gesichter, wenn in den Tüten endlich die lang erwartete Literatur angekommen ist.

Mehr als nur ein Bus, der Bücher bringt

"Der Bücherbus erfüllt auch eine soziale Funktion," so Sylke Drescher, "wir sind Treffpunkt, kennen viele unserer Kunden schon lange, nehmen an ihrem Leben teil und versuchen möglichst alle Bücherwünsche zu erfüllen - das macht echt Spaß." Dann schließen sich die Türen, Sylke Drescher winkt noch einmal und der Bus ist wieder unterwegs. Denn da draußen warten noch so viele Leser auf den Bücherbus Uelzen.