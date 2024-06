Einfach kochen: Tarik Rose zu Gast im Athenaeum in Stade Stand: 25.06.2024 09:10 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Fernsehkoch Tarik Rose hat die Mensa im Gymnasium Athenaeum in Stade besucht.

von Tarik Rose

Es ist großartig, was in der "Kabuschka", so wird die Mensa im Athenaeum Stade genannt, alles geleistet wird. Was Frauke Mencke (Leitung der Mensa) mit den ehrenamtlichen Helfer*innen auf die Beine stellt, ist so wichtig und zur Nachahmung empfohlen. Nach dem herzlichen Empfang im Stader Gymnasium ging es für mich direkt in die Küche zum Zwiebelpellen. Diese Aufgabe gebe ich bekanntermaßen gerne an Matthias Riedl ab, doch dieses Mal gab‘s für mich keine Ausreden, Matthias war nicht dabei.

Frische Küche und liebevolles Engagement

In der Kabuschka wird immer knackfrisch für bis zu 350 Schüler*innen gekocht. Einige der Eltern sind schon weit über die Schulzeit der eigenen Kinder aktiv. Es ist beeindruckend, mit wie viel liebevollem Engagement das Team agiert. Toll, dass es so viel Einsatz schon seit 1997 im Stader Gymnasium gibt. Als kleiner Tipp: es werden immer Helfer gesucht! Danke für das superschöne Erlebnis!

