Ernie aus der Sesamstraße im Zwergenland Stand: 26.05.2024 11:10 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Ernie aus der Sesamstraße war in Mecklenburg-Vorpommern in der Kita Zwergenland in Bandenitz zu Besuch.

von Ulrike Ziesemer

Ernie aus der Sesamstraße wurde eingeladen in die Kita "Zwergenland" in Bandenitz/Radelübbe in Mecklenburg-Vorpommern. Kathrin Homberger vom Elternrat der Kita hatte eine E-Mail geschrieben und sich für die Zwergenland-BewohnerInnen bei der Aktion "Wünsch Dir Deinen NDR" beworben.

Fünfzig Kinder warteten aufgeregt auf seine Ankunft und nahmen Ernie schon am Tor in Empfang. Inmitten der Bienen, Schnecken, Schmetterlinge, Hasen und Mäuse - so heißen die Gruppen dort nämlich - fand Ernie schnell ein Plätzchen und erzählte aus der Sesamstraße und von seinen Freunden dort.

Viel Spaß für alle mit Gesang, Tanzeinlage und Kuchen

Die Kinder stellten viele Fragen und einige hatten sogar Bilder gemalt. Zum Schluss gab es noch ein lustiges Lied für Ernie mit Tanzeinlage, Händeschütteln und herzlicher Verabschiedung. Und während die Kinder sich an der frischen Luft von der Aufregung erholten, gab’s für Ernie und seine Begleitung sogar noch frisch gebackenen Kuchen. Sehr lecker, Krümel wäre bestimmt neidisch gewesen. Danke für die Einladung!