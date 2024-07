Stand: 02.07.2024 07:54 Uhr NDR Info macht auf seiner Tour durch den Norden Station in Rostock von Maximiliane Repp

Am Dienstag, den 11. Juni, sendete NDR Info aus Rostock im Rahmen der NDR Info-Sommertour. Vorher war die Tour in Greifswald zu Gast. Außerdem sendete NDR Info seine Nachrichten live noch aus Flensburg, Cuxhaven und Emden. Die Liveübertragung in Rostock fand in belebter Kulisse vor dem "Brunnen der Lebensfreude" auf dem Universitätsplatz statt. Die Stadt, in der nicht nur der Strandkorb erfunden wurde, sondern auch als achtlebenswerteste Stadt Europas gilt, bot eine malerische Kulisse für die Diskussionen und Debatten des Tages.

Bei regnerischem Nieselwetter führte NDR Info Moderatorin Romy Hiller drei Livesendungen jeweils um 14,16 und 17 Uhr und sprach mit Rostocker*Innen über Themen, die die Stadt bewegen. Die Nachrichtensendung am Abend kam 21:45 Uhr live aus dem Badeort Warnemünde, dem schönsten Stadtteil der Hansestadt und Touristenmagnet der Region. Die Bürger*innen hatten die Möglichkeit ihre wichtigsten Fragen und Anliegen im Vorfeld u.a. über die Aktion "Wünsch Dir Deinen NDR" einzureichen. Reporter*innen haben die Probleme dann aufgenommen und als Filme umgesetzt. In der Sendung wurde das Thema dann live mit Experten weiter vertieft.

Ein zentraler Schwerpunkt der Sendung war die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt: Hohe Mieten und zu viele Ferienwohnungen machen es den Bewohner*innen der Region schwer, ein bezahlbares Zuhause zu finden. Ein Ausweg: Die Plattenbau-Siedlungen, die bereits in der ehemaligen DDR sehr beliebt waren und oft auch ein soziales Netzwerk bieten. Ein zweiter Schwerpunkt waren die Auswirkungen der Zeitenwende auf die Region. Einerseits schafft es und sichert es Arbeitsplätze am Marine-Standort, aber es erzeugt auch Ängste in der Region.

