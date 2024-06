Die Pfefferkörner in der Schule am Masurenweg in Bad Oldesloe Stand: 19.06.2024 12:15 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Die Pfefferkörner waren in der Schule am Masurenweg (SaM) in Bad Oldesloe zu Besuch.

von Sandra Le Blanc-Marissal

Schon die Bewerbung für das Event war ein Highlight für uns: SaM-Schüler*innen hatten im Vorfeld einen eigenen Krimi gedreht, ganz nach dem Vorbild der Pfefferkörner, der sogar im Kino gezeigt wurde. Klar, dass der Filmdreh und die einzelnen Produktionsschritte auch beim Besuch der Pfefferkörner Themen waren.

Achtung, Action: Von der Idee bis zum Film

Am 10. Juni standen die Jungschauspieler*innen Jan und Melody - alias Moritz und Amy - der Regisseur Philipp Scholz, das Autorenduo Thomas Möller und Sebastian Grusnik und die Redaktion den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort. Dabei ging es um Casting, Drehbedingungen, Ideenfindung und Kameraeinstellungen, um Schauspielerei, Fame, Hunde am Set und natürlich um alles, was am meisten Spaß macht: Action!

Neben unzähligen Fragen an das Team konnten wir auch über konkrete Pfefferkörner-Folgen und das "Making of" sprechen sowie einen exklusiven Blick auf das ganz neue Ermittlerteam werfen, das erst im nächsten Jahr in der ARD und der Mediathek zu sehen sein wird. Ein reichhaltiges Buffet, Autogrammstunde und Erinnerungsfoto rundeten den rundum tollen Tag in der SaM ab.