Ein buntes Spektakel - Inklusives "Action Painting" Stand: 09.08.2024 08:50 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Das NDR Kamerateam war beim inklusiven "Action Painting" in Hildesheim dabei.

von Olaf Schmidt

Das Kamerateam und ich sind ziemlich gespannt, was wir wohl erleben werden, als wir uns auf den Weg von Hamburg nach Hildesheim machen. Dort lebt und arbeitet die Heilpädagogin Claudia Gerke, deren Schwerpunkt darin liegt, mit ihren beiden Therapiebegleithunden Menschen im Autismus-Spektrum und/oder mit AD(H)S zu helfen und zu begleiten.

Inklusion steht an erster Stelle

Nachdem sie vor kurzer Zeit eine Halle direkt an ihrer Praxis angemietet hat, konnte sie endlich eine neue Idee umsetzen: "Action Painting". Das bedeutet: Bilder malen nach Lust und Laune. Ob mit Pinsel, Spachtel, Sprühflasche oder mit Farbe gefüllten Luftballons - alles ist erlaubt. Natürlich mit ungefährlicher und abwaschbarer Farbe. Das Besondere: vor allem Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Beeinträchtigung sind bei ihr herzlich willkommen. Aber natürlich nicht nur sie - jeder kann sich bei ihr zum "Action Painting" anmelden. Denn Inklusion steht bei Claudia Gerke an erster Stelle.

Wir erreichen Claudias heilpädagogische Praxis "AuHeNa" und merken bei der herzlichen Begrüßung sofort: Claudia ist eine Powerfrau, sprühend vor Ideen und Kreativität. Bei einem Kaffee besprechen wir erst einmal, was heute passiert: Sechs geistig und körperlich beeinträchtigte Frauen und Männer mit einer Betreuerin und einem Betreuer sowie zwei junge Mädchen ohne Behinderungen sind heute eingeladen, nach Lust und Laune drauflos zu malen. Und wir dürfen sie mit der Kamera dabei begleiten.

Ein buntes fröhliches Spektakel

Kurz darauf treffen die angehenden Künstlerinnen und Künstler ein, von denen die meisten noch nie gemalt haben. Fröhliche Begrüßung, kleine Einführung von Claudia und los geht‘s: Auf zig Leinwänden wird gemalt, Farbe versprüht, mit dem Pinsel verspritzt und gefüllte Luftballons werden zum Platzen gebracht. Mal ruhig und konzentriert, andere toben sich wild und leidenschaftlich aus. Und wir dürfen Zeugen sein, wie kleine Kunstwerke entstehen. Was das Kamerateam und mich besonders beeindruckt und berührt, ist die ausgelassene Fröhlichkeit und echte Freude, die vor allem die Menschen mit Behinderungen versprühen. Auf dem Rückweg werden wir noch lange schwärmen von dieser Sorglosigkeit und ehrlichen Begeisterung, die unsere Künstlerinnen und Künstler ausstrahlen. Und deren Stolz und Freude darüber, etwas Schönes selbst und ganz allein geschaffen zu haben. Ein ganz besonderer Drehtag für Wolfgang Schick (Kamera), Stefan Tuchel (Ton) und für mich. Vielen Dank an André, Ira, Jenny, Jens, Johanna, Kristina, Manuel, Melanie - und natürlich an Claudia Gerke.