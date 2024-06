Ein kleines Lesefest mit Julia Westlake und Philipp Schmid Stand: 06.06.2024 13:40 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Julia Westlake und Philipp Schmid waren in der Grundschule Gadeland - mit Büchern und Klavier.

von Chantal Nastasi

Vorlesen mit Julia Westlake und Philipp Schmid - in diesen Genuss kamen am 5 .Juni die Dritt- und Viertklässler der Grundschule Gadeland in Neumünster im Rahmen der Aktion "Wünsch dir deinen NDR". Die beiden NDR Kultur Moderatoren hatten nicht nur zwei spannende Bücher im Gepäck, sondern auch jede Menge Mitmach-Programm.

Mit Worten oder Musik Gefühle ausdrücken

"Ich fand’s richtig cool!" schwärmt ein Mädchen aus der dritten Klasse. "Ich fand die Zippel-Geschichte richtig toll, als die Gefühle mit dem Klavier ausgedrückt wurden und auch, wie die das gelesen haben", sagt einer ihrer Mitschüler. Rund 150 Kinder waren in Neumünster in der Grundschule Gadeland in ihrer Aula versammelt. Der Förderverein der Schule hatte sich bei "Wünsch Dir Deinen NDR" um eine Lesung mit Julia Westlake und Philipp Schmid aus der NDR Kultur Redaktion beworben - und gewonnen! "Ich kannte die Geschichten noch nicht, und deswegen fand ich’s auch so cool", erzählt eine Viertklässlerin hinterher.

Philipp Schmid hatte eine Detektiv-Geschichte dabei, "Rory Shy" von Oliver Schlick. Julia Westlake las aus "Zippel", der Schlossgespenst-Geschichte von Alex Rühle, die Philipp Schmid auch mit Improvisationen am Klavier musikalisch illustrierte.

Ein schönes und sinnstiftendes Event für die Kinder

"Alles, was mit Lesen zu tun hat und mit dem wir die Kinder in diese Richtung bringen können, ist immer eine großartige Sache", sagt Jan Marr, der Leiter der Grundschule Gadeland. Denn trotz vieler Leseaktionen neben dem regulären Unterricht und einer vom Förderverein organisierten Schulbücherei sei seit einigen Jahren spürbar, dass die Kinder weniger schnell und sicher lesen können. Zu groß ist oft die Ablenkung und zu verlockend der Medienkonsum. "Das heute war ein schönes und auch sinnstiftendes Event für die Kinder."

Und etwas zum Mitmachen für alle gab es auch: Ein Ratespiel, bei dem die vorlesenden NDR Kultur Moderator*innen Julia Westlake und Philipp Schmid rausfinden sollten, welche Fragen den Kindern, die unterschiedlich zahlreich aufgestanden waren, zuvor gestellt worden waren. Außerdem lasen beide eine interaktive Dschungelgeschichte, die einige Lehrkräfte mit Geräuschen untermalen sollten - ein großer Spaß für die Kinder - und die Grundschüler selbst waren auch gefordert. Sie mussten Wörter in den Geschichten entdecken und dazu - je nach Codewort - Pferdegetrappel, Klatschgeräusche und Löwengebrüll machen. Am Ende gab’s zum Mit-nach-Hause-nehmen für jeden und jede eine Pixi-Lesegeschichte, die der Carlsen-Verlag aus seiner Jubiläumsedition gesponsert hatte - es war ein wahres Lesefest mit viel Spaß und großem Applaus.