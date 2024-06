Unverzichtbares Ehrenamt im Paul-Gerhardt-Haus in Lüneburg Stand: 03.06.2024 13:41 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Moderatorin Nadja Babalola hat das Paul-Gerhardt-Haus in Lüneburg besucht.

von Nadja Babalola

Was wäre dieses Land - ohne das Ehrenamt? So viel Engagement, so viel Herzblut und Fürsorge, ich war schon nach wenigen Minuten im Paul-Gerhardt-Haus in Lüneburg überwältigt. Im Wechsel sorgen 120 ehrenamtliche Mitarbeitende fast täglich dafür, dass die Kinder hier nach der Schule eine warme Mahlzeit bekommen, bei den Hausaufgaben betreut werden und in ihrer Freizeit die Möglichkeit zum Kreativsein und Bewegen haben. Dabei kommen alle Generationen, alle Nationalitäten und Glaubensrichtungen zusammen.

Ein ganz besonderer Nachmittag

Darüber hinaus durfte ich bei einem Deutsch-Sprachkurs für eine Mutter aus dem Irak dabei sein, mich im Backen üben und zum Abschluss des Tages im Paul-Gerhardt-Café auf dem Kirchplatz Waffeln und Kuchen ausgeben. Also: Ein ganz besonderer Nachmittag, mit vielen Eindrücken und Herzensgeschichten und damit das so bleibt und noch besser werden kann, braucht das Paul-Gerhardt-Café Unterstützung. Man kann es eben nicht oft genug sagen: Was wäre dieses Land - ohne das Ehrenamt!