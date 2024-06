Yared Dibaba beim Tag der Retter in Dornumersiel Stand: 10.06.2024 09:59 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Moderator Yared Dibaba hat den Tag der Retter in Dornumersiel begleitet.

von Yared Dibaba

"Tag der Rettung in Dornumersiel" und ich hatte eine Einladung von Anke Alfert bekommen, sie hat geschrieben, dass ich an diesem Tag nicht fehlen darf. Sie ist die Dorfmoderatorin, aber keine, die mit einem Mikrofon durch das Dorf läuft, sondern ihre Aufgabe ist es, die verschiedenen Akteure der Dorfgemeinschaft zusammenzubringen, den Austausch zu koordinieren und die Gemeinschaft so für die Zukunft zu stärken.

Weiter Blick und kleine Dörfer, Balsam für die Seele

Schon die Fahrt durch Ostfriesland ist Balsam für die Seele. Der weite Blick über die Felder, die vielen Windräder und die kleinen Dörfer machen einfach glücklich. Anke hat mich und das Team in Dornumersiel in Empfang genommen und uns auf dem Platz herumgeführt. Los ging es beim DLRG, am Stand der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft schwappte mir die ostfriesische Gastfreundschaft der Menschen, die hier ehrenamtliche Arbeit leisten, gleich entgegen. Danach ging es zu der Motorradstaffel derJohanniter Unfallhilfe, die mich sogar auf einem Motorrad sitzen ließen, aber mehr war leider nicht drin, sonst wäre ich auch mal mit dem Motorrad gefahren.

Ohne das Engagement im Ehrenamt geht es nicht

Bei der Freiwilligen Feuerwehr durfte ich zur Feier des Tages eine Rettungsinsel für bis zu 15 Personen auslösen. Das geht mit jeder Rettungsinsel nur einmal, dann ist sie nicht mehr zu verwenden. Anschließend habe ich beim Technischen Hilfswerk (THW) vorbeigeschaut, ich war als 15-Jähriger für zwei Jahre in einer Jugendgruppe des Hilfswerk und konnte erste Eindrücke sammeln. Was für ein Glück, dass wir hier in Deutschland so viele Organisationen haben, bei denen sich Menschen ehrenamtlich für die Rettung anderer Personen engagieren und beeindruckend, wie viel Zeit und Energie sie hierfür aufbringen.

Auch bei einer Übung der Hundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes durfte ich zuschauen, ergreifend und erstaunlich, was Hunde alles leisten können, wenn sie richtig trainiert werden, um Menschen in Not zu helfen. Der Höhepunkt des Tages war der Großeinsatz aller Rettungskräfte am Hafen in Dornumersiel, der "Tag der Retter" sollte zeigen, wie alle Rettungskräfte zusammenarbeiten. Landrat Olaf Meinen und MdB (Mitglied des Deutschen Bundestages) Johann Saathoff, die die Schirmherrschaft übernommen hatten, waren ebenfalls anwesend und zeigten ihre Unterstützung.

Ein Fischbrötchen und ein Blick aufs Meer, mehr geht nicht

Die ostfriesische Gastfreundschaft war den ganzen Tag über spürbar. Für Speis und Trank war bestens gesorgt und auch die Kleinsten kamen auf ihre Kosten: Der Landkreis Aurich hatte ein Spielmobil organisiert. Am Ende des Tages kann ich nur sagen: Liebe Anke, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich habe sehr viel über ehrenamtliche Arbeit erfahren und durfte erleben, mit wie viel Herzblut die Menschen im Landkreis Aurich sich für andere Menschen engagieren. Dieser Tag war eine großartige Gelegenheit, die Arbeit der Rettungskräfte kennenzulernen und zu würdigen. Zum Abschluss des Tages gab es noch bei Sonnenuntergang mit Blick aufs Meer ein leckeres Fischbrötchen. Mehr geht nicht.