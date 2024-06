Heike Götz in Buxtehude: Radfahren und Pilgern im Norden Stand: 16.06.2024 12:27 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Moderatorin Heike Götz war in Buxtehude zu Gast.

von Heike Götz

Ein gelungener Abend und ein echtes Gemeinschaftsprojekt des Heimat-und Geschichtsvereins Buxtehude, der Pauluskirche Buxtehude und des NDR. Herr Dammann vom Heimat-und Geschichtsverein ist begeisterter Wanderer und Erkunder der Heimat und hatte mich eingeladen. Eigentlich wollten wir eine Wanderung entlang der Este machen, aber als ich ihm am Telefon von meinen Radtouren und Pilgerreisen durch Norddeutschland vorschwärmte, meinte er, dass es doch viel besser wäre, wenn ich einen ganzen Abend nach Buxtehude kommen würde. Gesagt - getan. Er holte die Pauluskirche mit ins Boot und so konnten in der modernen Kirche rund 80 Gäste im Halbrund sitzen.

Von der Landpartie und dem Pilgern in Norddeutschland

Gegenseitiges Zuhören und Austausch war so gut möglich. Ich habe den sehr interessierten Zuschauerinnen und Zuschauern etwas von unseren vielen Landpartien und meinem zweiten Herzensprojekt, dem Pilgern auf der Via Baltica erzählt. Das ist ein wunderschöner norddeutscher Jakobsweg, den ich zum wiederholten Male von Usedom bis Bremen gepilgert bin. Vor ein paar Jahren mit der NDR Fernsehsendung Pilgern im Norden und später noch einmal ganz privat mit meinem Mann. Ein Abenteuer in Norddeutschland und ein ganz neues Entdecken der Heimat.

Ein Gemeinschaftsprojekt im besten Sinne

In der Pause und danach gab es etliche interessante Gespräche mit den NDR Zuschauerinnen und Zuschauern. Und Pastor Jannasch wurde gleich gefragt, ob nicht im eigenen Gemeindehaus auch eine Pilgerherberge eingerichtet werden könne. Schade eigentlich, dass Buxtehude nicht an der Via Baltica liegt. An diesem Abend sind von den Gästen 520 Euro gespendet worden, die der Jugendarbeit "Menschenzkind" in der Kirche zugutekommen. Eben ein Abend als Gemeinschaftsprojekt im besten Sinne. Herzlichen Dank allen Organisatoren vom Heimat- und Geschichtsverein, der Kirche und den Gästen in Buxtehude, Ihre Heike Götz.