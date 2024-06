Ehrenamtlich engagiert: Tobias Rustekamp und seine Stiftung Stand: 17.06.2024 11:41 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Tobias Rustekamp aus Osterode im Harz hat auf dem Roten Sofa über sein Engagement erzählt.

von Hinnerk Baumgarten

Im Rahmen der Aktion "Wünsch Dir Deinen NDR" hatten sich Hunderte beworben, die auf dem Roten Sofa erzählen wollten, wie das Ehrenamt ihr Leben verändert hat. Natürlich können wir nicht alle Geschichten erzählen, werden uns aber in den nächsten Wochen immer wieder einmal dem Thema Ehrenamt widmen. Am 15. Juni haben wir neben unserem Gast Tobias Rustekamp, der live im Studio war, drei weitere Protagonisten vorgestellt, die wir mit der Kamera begleitet hatten. Astrid, die sich ehrenamtlich bei inklusiven Segelausfahrten einsetzt, Elisabeth, die trotz eigener schwerer Krankheit ihr Glück als ehrenamtliche Sterbebegleiterin gefunden hat, und Marie Armbrecht. Sie ist Juniorbotschafterin in dem Projekt von Tobias Rustekamp.

Aus einer einfachen Idee wurde ein tolles Projekt

Tobias Rustekamp ist ein Deutsch- und Französischlehrer an einem Gymnasium in Osterode im Harz. Er hat mit so ansteckender Begeisterung von seiner 2012 geborenen Idee berichtet, Brieffreundschaften von Schülerinnen und Schülern zwischen dem Senegal und Deutschland zu initiieren, wir mussten ihn einfach einladen. Er erzählte wie über die Zeit eine innige Freundschaft zu seinem Lehrerkollegen Elhadj Diouf im Senegal entstanden war. Tragischerweise ist Elhadj einige Jahre später bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Aus dem Schicksalsschlag ist eine Stiftung erwachsen

Tobias hat auf dem Roten Sofa davon erzählt, wie aus diesem Schicksalsschlag eine Kraft erwachsen ist, eine, die es ihm ermöglicht hat, eine Stiftung zu gründen. Die "Elhadj Diouf Foundation" trägt den Namen seines Freundes. Mittlerweile wurde seine Arbeit mit der "Eine Welt"-Medaille des Entwicklungshilfe-Ministeriums ausgezeichnet und Tobias betreut für das Land Niedersachsen 76 internationale Austauschprojekte von Schulen. Ziel dieser Arbeit ist es, gegenseitig voneinander zu lernen und Verständnis aufzubauen. Aktuell wird gerade ein großes Schulzentrum im Senegal neu erschaffen. Sein Credo lautet "Die Menschen wollen in ihrem Land bleiben, durch Bildung werden Fluchtursachen bekämpft." Ich habe einen Menschen kennengelernt, der mit ganzem Herzen in seinem Ehrenamt aufgeht und dessen Begeisterung ansteckend ist, danke Tobias!