Rute raus! am "Weißen Knie" in Nordfriesland Stand: 16.06.2024 11:33 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Die NDR Angler von Rute raus! waren mit Angelfans am "Weißen Knie" in Nordfriesland angeln.

von Heinz Galling

Für "Wünsch Dir Deinen NDR" ging es nach Nordfriesland, das Auto bis unters Dach vollgepackt mit Ruten, Rollen, Ködern und Souvenirs. Als ich gegen Mittag am "Weißen Knie", einem kleinen See südlich von Husum ankam, standen schon 18 Fans aus ganz Norddeutschland Spalier. Der Angelverein "Nordseekant Husum" hatte das Gewässer eigens für unsere Aktion freigehalten und auch die Angelkarten spendiert, danke dafür!

Ran ans Gewässer: "Rute raus, der Spaß beginnt!"

NDR Angelexperte Horst hatte seinen Kumpel Jörg Ovens zur Verstärkung im Schlepptau. Nach kurzer Einweisung ging es mit dem Schlachtruf "Rute raus, der Spaß beginnt!" ran ans Gewässer. Wir drei Angelexperten haben unsere Fans mit Tipps versorgt und lustige Anglerlatein-Gespräche geführt. Fünf Stunden Angelzeit vergingen so wie im Fluge und am Ende hatte jeder etwas gefangen: Rotfedern, Barsche, ein kleiner Hecht und einige Brassen schnappten sich die Köder. Nur "Moby Dick", der Riesenhecht wollte einfach nicht an den Haken.

Mit solchen Fans macht die Arbeit richtig Spaß

"Ein unvergessener Nachmittag", schwärmte Iris aus Hohnstorf an der Elbe, die mit ihrem Mann Torben und den Zwillingstöchtern Marie und Maike dabei war. Sie hatte sogar einen Kuchen für uns gebacken. Außerdem gab es für die hungrigen Angler eine kleine Überraschung: vier große Pizzen, die Jörg Ovens kurzerhand organisiert hatte. Zum Abschluss des Tages gab es für alle unsere "Rute raus - Müll rein!"-Tüte für die Aktion sauberer Angelplatz, ein paar Souvenirs und einen kleinen Gummifisch für die nächste Angeltour. Horst Hennings geriet ins Schwärmen: "Bei solchen Fans macht die Arbeit richtig Spaß!" Danke an alle für den tollen Nachmittag.