Expeditionen ins Tierreich zu Gast bei den Tierschutzkids in Rostock Stand: 25.06.2024 11:17 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Die NDR Tierfilmer waren in Rostock bei den Tierschutzkids vom Tierschutzverein zu Besuch.

von Simon Riedel

Die Tierschutzkids vom Rostocker Tierschutzverein hatten bei der Aktion "Wünsch dir deinen NDR" die Gelegenheit, die brandneue Dokumentation "Orcas - Herrscher der Meere" aus der Sendereihe Expeditionen ins Tierreich zu erleben. Bereits bei unserer Ankunft wurden wir von Verena Wollschläger von den Tierschutzkids und Ron Witte, dem Leiter des Mehrgenerationenhauses in Dummerstorf und den Tierfreunden herzlich empfangen. Der Stand, den Pauline Damer vom BUND Rostock vorbereitet hatte, war ein echtes Highlight: Hier konnten die Kinder unter dem Mikroskop Sand untersuchen und dabei lernen, dass Seepocken keine Muscheln, sondern kleine Krebstiere sind. Diese lehrreiche Aktivität weckte großes Interesse und führte zu vielen neugierigen Fragen seitens der jungen Teilnehmer.

Majestätische Bilder von faszinierenden Tieren

Nach einer kurzen Einführung über das Thema Schwertwale begann die Vorführung. Die majestätischen Bilder der Orcas, kombiniert mit der eindrucksvollen Stimme der Sängerin Sarah Connor, zogen alle sofort in ihren Bann. Der Film bot faszinierende Einblicke in das Leben der Orcas und ihre Rolle als Herrscher der Meere. Besonders beeindruckt waren die Tierfreunde von der Intelligenz und dem sozialen Verhalten der Wale. Es war faszinierend zu sehen, wie diese mächtigen Jäger gleichzeitig so sanft und zärtlich miteinander umgehen können. Im Anschluss an den Film stellten die Zuschauerinnen und Zuschauer viele Fragen, wie zum Beispiel: "Wie alt werden Orcas?" und "Woher weiß man, wie alt sie werden?" Direkt mit jemandem aus dem Filmteam zu sprechen, war für das Publikum sichtlich spannend und wurde sehr geschätzt. Herzlichen Dank an das Team der Tierschutzkids, des Mehrgenerationenhauses Dummerstorf, den BUND Rostock und alle Beteiligten, die diesen besonderen Tag ermöglicht haben!