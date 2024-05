Zuverlässiges Ehrenamt: Der Bürgerbus in Badbergen Stand: 27.05.2024 18:42 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Moderator Arne-Torben Voigts war mit dem Bürgerbus in Badbergen auf Tour.

von Arne Torben Voigts

Vereint im Norden - das ist man auch in Badbergen im Kreis Osnabrück. Hier hat sich der Verein "Bürgerbus Badbergen e.V." vor 10 Jahren gegründet, um in der ländlich geprägten Region Jung und Alt von A nach B zu bringen. Wie wichtig dieses Angebot ist, habe ich einen Tag lang miterlebt. Ob alte Dame mit Rollator, junger Student oder Krankenhaus-Patienten aus Hamburg - ohne den Bürgerbus würden sie nicht zuverlässig ans Ziel kommen. Also: Ein ganz tolles Angebot! Und im Übrigen auch ein sehr nettes Team, das immer ehrenamtliche FahrerInnen sucht. Weil es ohne sie nicht geht! Daher auch mein Appell: Bitte mitmachen und diesen wichtigen Verein unterstützen. Und vielen Dank für diesen Einblick in diese engagierte ehrenamtliche Arbeit!