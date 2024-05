WUMMS: Dennis & Jesko bei den Kieler Rugby-Frauen Stand: 26.05.2024 10:10 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Dennis Kaupp und Jesko Friedrichs von extra 3 haben die Rugby-Mannschaft des FT Adler Kiel besucht.

von Jesko Friedrich

Nach einer kurzen Begrüßung durch Maike Westhues von der Geschäftsleitung Rugby im Sportverein FT Adler Kiel trafen wir die Frauen der Mannschaft. Wir stellten uns und unsere Arbeit vor, erzählten etwas über Satire im Allgemeinen und zeigten einige Filmbeispiele. Wir erläuterten, dass Satire über politische Themen oft leichter ist als über sportliche Themen, und dass viele unserer WUMMS-Songs eher die Sportler feiern und gar nicht viel satirische Kritik enthalten.

WUMMS-Song: Nachwuchs-Werbung für die Sportart

Die Rugbydamen waren daran interessiert, welche Möglichkeiten im und mit dem NDR man nutzen könnte, um mehr Zuschauer:innen und Nachwuchs zu werben. Als beste Möglichkeit wurde ein WUMMS-Song zum Thema "Rugby" gesehen.

Es flackerten bei den Sportlerinnen kurz Bedenken auf, dass man als Verein in so einem WUMMS-Song selbst zum Gegenstand satirischer Kritik oder Veräppelung werden könnte. Wir einigten uns darauf, dass wir im Falle der Produktion eines Songs einen satirischen Ansatz wählen könnten, wie zum Beispiel einen, der den Profifußball mit seinen weinerlichen, schauspielernden Schwalben produzierenden Millionären den ungekünstelten, "ehrlichen" Sport der Rugby-Spieler:innen gegenüberstellt.

Gemeinsames Brainstorming für einen möglichen Song

Beim gemeinsamen Brainstorming sammelten wir Begriffe und Aspekte des Rugbysports, die in einem Song vorkommen könnten. Das war für uns sehr interessant; so heißt beispielsweise der Mannschaftsteil, der in der Regel mit dem Ball schnell nach vorne rennt, eben nicht "Sturm", sondern "Hintermannschaft" und ein Treffer (Ablegen des Balles hinter der Linie gibt 5 Punkte) heißt nicht "Tor", "Treffer", "Erfolg" oder "Punkt", sondern "Versuch".

Am Ende gingen wir mit der Mannschaft zusammen aufs Spielfeld, machten Fotos und sahen beim Training zu. Es wurde ohne "Tackles" gespielt, um das Verletzungsrisiko niedrig zu halten, denn am 25. Mail stand für die Spielerinnen das wichtige Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft an.

Eine starke Seite zeigen

Wir haben an diesem sehr schönen und interessanten Tag tolle Sportler:innen und eine Sportart kennengelernt, die hart, körperbetont, aber laut Untersuchungen (und praktischer Erfahrungen der Frauen) im Vergleich zu anderen Sportarten erstaunlich ungefährlich ist. Rugby ist ein Sport, in dem besonders Frauen und Mädchen eine starke Seite von sich kennenlernen und zeigen können, was dann auch abseits des Sportplatzes zu größerem Selbstbewusstsein führt.

Der Wunsch der Sportler:innen an den NDR (und an die Medien im Allgemeinen) ist es übrigens, bei all der umfassenden Berichterstattung über "König Fußball" Randsportarten wie Rugby nicht zu vergessen, sondern diese auch im Programm stattfinden zu lassen. Wir würden diesen Wunsch gerne erfüllen und hoffen, dass die WUMMS-Redaktion uns nach circa 50 Fußball-Songs auch einmal einen Rugby-Song machen lässt.