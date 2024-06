Jo Hiller macht den Grillwurst-Test im Tennisverein Syke Stand: 07.06.2024 14:22 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Moderator Jo Hiller von Markt war beim Tennisverein Syke zum Grillwurst-Test.

von Jo Hiller

Fast dreißig Jahre ist es her, dass ich das letzte Mal einen Tennisschläger in der Hand hatte. Umso mehr habe ich mich über die Einladung beim Tennisverein Syke gefreut. Und da bei denen regelmäßig gegrillt wird, sind sie ideal geeignet für unseren Bratwurst-Test. Zum Einstieg durfte ich erst mal ein paar Bälle über und manchmal auch ins Netz schlagen! Es hat tierisch Spaß gemacht, dank der wertvollen Tipps von Tennistrainer Jens.

Auf den Grill kommen die Wurstklassiker und neue Kreationen

Nach so viel Action hatten wir natürlich alle Hunger. Grillmeister Volker hat unsere Test-Bratwürste auf den Grill gelegt. Eine bunte Mischung: drei Würste, klassisch vom Schwein, gekauft beim Discounter, im Supermarkt und in Bio-Qualität. Dazu eine Geflügelwurst sowie eine vegane Variante.

Für den Geschmackstest haben sich schnell fünf Freiwillige gefunden. Mit feiner Zunge und viel Erfahrung haben sie sich durch unser Angebot gefuttert. Gecheckt wurde nach Optik, Konsistenz und natürlich nach dem Geschmack. Drei Würste fielen bei den Testern eindeutig durch. Die Sieger-Wurst gewann gegen die Zweitplatzierte knapp mit 3 zu 2 Stimmen. Wer am Ende das Rennen macht, seht Ihr am 10. Juni in Markt.

Vielen Dank an alle MitgliederInnen des TV Syke. Ihr seid eine Spitzen-Truppe! Vereinsleben, so wie es sein muss. Alle packen mit an und sind mit dem Herzen dabei: von Jung bis Alt - für die Gemeinschaft! Toll! Oder wie der Vereinsvorsitzende Lutz Frauenheim sagt: "Alle passen aufeinander auf. Man kommt zu Freunden". Das habe ich gespürt. Vielen Dank!