"Wünsch Dir Deinen NDR": Zu Besuch auf der "Lisa von Lübeck" Stand: 16.10.2020 14:37 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Hörer, Zuschauer und Nutzer für einen Besuch bewerben. Yared Dibaba wurde zu einem Besuch auf den historischen Dreimaster "Lisa" eingeladen.

von Yared Dibaba

Ahoi Lisa. Bereits bei der Anfahrt war es ein magischer Augenblick. Ingolf Bannemann, mein Regisseur und Autor und ich sind durch den Lübecker Hafen gefahren und auf einmal ragten die drei Masten der wunderschönen Krawel "Lisa von Lübeck" in den Himmel. Da stand dieser historische Nachbau einer Hansekogge vor uns. Richtig beeindruckend.

Auf der Trave durch Lübeck schippern

Je näher wir kamen, desto besser konnte ich mir vorstellen, wie so eine Kogge zur Zeit der Hanse auf der Trave durch Lübeck geschippert ist, denn im Hintergrund schob sich so langsam die Altstadt von Lübeck hinter die Lisa von Lübeck. Was für ein Bild.

Und dann kam schon das nächste beeindruckende Bild. Die Seeleute waren alle an Bord und empfingen uns so warmherzig, dass ich sofort wusste, an Bord wird es nie kalt. Die einzige Sorge, die ich hatte, war: Werde ich seekrank oder nicht? Aber das findet man nur auf hoher See raus und da wollten wir ja noch hin.

Das Schönste, war, dass ich sofort auf Plattdütsch begrüßt wurde, so wie sich das auf einem Traditions-Shipper gehört. Und wer kein Platt konnte hat einfach so getan, übrigens, die beste Art diese Sprache zu lernen. Nach einer kurzen Vorstellrunde war klar: Humor ist ein festes Crew-Mitglied.

Eine Hand am Schiff und den Horizont im Blick

Was mich sehr gefreut hat ist, dass Frauen und Männer an Bord waren. Gert Krüger, der mich eingeladen hatte, hat mich immer im Blick gehabt und jeden Augenblick darauf geachtet, dass ich mich auch wohl fühle. Nur einmal habe ich mich kurz unwohl gefühlt. Da waren wir bei Windstärke 6 bis 7 auf dem offenen Meer und ich für ein paar Minuten unter Deck. Mir wurde in der Magenregion etwas komisch. Da war sie die Seekrankheit, ich bin dann fix wieder an Deck. Den Horizont im Blick, eine Hand am Schiff und schon war die Welt wieder in Ordnung.

Ich danke der Crew, dem Verein und Gert Krüger, dass ich diesen wunderbaren Tag auf der "Lisa von Lübeck" trotz Corona, mit allen geltenden Spielregeln miterleben durfte. Mein Respekt gilt all den Hunderten von Menschen, die dieses einmalige Projekt seit mehr als 25 Jahren vorantreiben.