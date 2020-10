Wünsch Dir Deinen NDR: Wir Zwei - Texte und Töne Stand: 06.10.2020 11:31 Uhr Klassik auf Wunsch gehört zu den beliebtesten Sendungen bei NDR Kultur. Am Sonnabend, den 17. Oktober, wird die Sendung ein wenig anders klingen, aber wünschen dürfen Sie trotzdem.

Philipp Schmid und Hans-Jürgen Mende werden an diesem Tag nämlich mit ihrem Programm "Wir Zwei - Texte und Töne" live im Programm von NDR Kultur auftreten. Von 12 bis 13 Uhr werden die beiden musikalische und textliche Wünsche erfüllen und Sie können das Programm mitgestalten:

Eine herbstliches Programm wollen unsere beiden Moderatoren zusammenstellen und wenn Sie schöne passende Gedichte, kleine Geschichten oder Humoriges darin hören möchten - vorgetragen von Hans Jürgen Mende - dann melden Sie sich bei uns. Bis zum 15. Oktober nehmen wir Ihre Ideen gern auf und lassen Hans-Jürgen Mende daraus einen bunten Herbststrauß binden.

Und weil es so schön ist, können Sie sich am Tag der Sendung (am 17. Oktober) noch einmal etwas wünschen - nämlich die Musik, die in der Stunde zwischen 12 und 13 Uhr zu hören sein wird.

Unser Radiopreisträger und Improvisationsweltmeister Philipp Schmid wird während der Sendung am Klavier sitzen und spontan Ihre Musikwünsche am Klavier erfüllen. Diese musikalischen Wünsche werden wir am Tag der Sendung selbst von Ihnen sammeln.

Wir freuen uns über Ihre Einsendung!

