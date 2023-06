Tipps für die integrative Theatergruppe Eden in Oldenburg Stand: 12.06.2023 10:40 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Die integrative Theatergruppe Eden hatte sich beworben. Die NDR Maskenbildnerinnen waren zu Besuch in Oldenburg.

von Hauke Sievers

Ramona und Marcel Krohn aus Lemwerder hatten sich bei "Wünsch Dir Deinen NDR" beworben: Die integrative Theatergruppe Eden würde sich über einen Besuch der NDR Maske freuen. In der Gruppe haben sich sechzehn wunderbare Menschen mit Behinderung zusammengefunden, um zusammen Theater zu spielen. "Wir sind nicht perfekt, herausragend, außerordentlich - aber doch besonders, aktiv und gastfreundlich", schrieb Ramona.

Professionelle Unterstützung für den Auftritt

Da waren wir gespannt und die Maskenbildnerinnen Christiane Held und Melanie Bürgemeister machten sich auf den Weg nach Oldenburg, beim Festival des Ateliers Blauschimmel hatte die Gruppe einen Auftritt. Dann wurde gepudert, Lippenstift aufgetragen, Locken gedreht und professionell geschminkt, nach rund zwei Stunden waren alle fertig für den großen Auftritt.

Alle hatten mächtig Spaß dabei, freuten sich auf ihren Auftritt und haben uns mit ihrer Lebensfreude so richtig angesteckt. Und wenn der Text mal nicht so richtig saß, auch egal, Hauptsache, es waren alle zusammen auf der Bühne und konnten zeigen, was sie in den letzten Wochen einstudiert hatten. Und das hat auch das Publikum begeistert, das den Auftritt mit sehr viel Applaus belohnte. Das war ein schöner Nachmittag in Oldenburg: Wir haben großartige Menschen kennengelernt, die auch mit Handicaps viel auf die Beine stellen, fröhlich sind und eine Menge in unsere Gesellschaft einbringen können. Vielen Dank dafür und macht weiter so!