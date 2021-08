"Wünsch Dir Deinen NDR": Mitmoderator werden Stand: 30.07.2021 17:02 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Im Landesfunkhaus in Schwerin können Sie hinter die Kulissen schauen und bei NDR 1 Radio MV mitmoderieren.

Wollten Sie schon immer einmal zum Moderatoren-Team von NDR 1 Radio MV gehören? Oder beim Nordmagazin hinter die Kulissen schauen? Am Donnerstag, 7. Oktober, können Sie einen Tag lang die Redaktions- und Produktionsabläufe im NDR Landesfunkhaus in Schwerin miterleben. Einen Tag später, am 8. Oktober, haben Sie die Möglichkeit unseren Moderatoren für eine Stunde moderativ zur Seite zu stehen. Unsere Aktion "Wünsch Dir Deinen NDR" macht es möglich!

So können Sie mitmachen

Um sich zu bewerben, füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus. Bitte unbedingt daran denken, ein Häkchen bei Radio oder Redaktion zu setzen - je nachdem, wo Sie mitmoderieren oder mitmachen möchten. Die Gewinner werden per Losverfahren ermittelt und telefonisch von uns benachrichtigt.

Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz

