Mit Julia Westlake und Philipp Schmid auf die die Nordart Stand: 11.04.2023 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch bewerben. Julia Westlake und Phillip Schmid machen für NDR Kultur mit Ihnen einen exklusiven Ausflug zur Nordart.

Moderatorin Julia Westlake und Moderator Phillip Schmid haben etwas ganz Besonderes mit Ihnen vor: "Wir laden Sie ein zu einem exklusiven Besuch der Nordart in Büdelsdorf bei Rendsburg. Noch bevor die große Kunstausstellung Anfang Juni eröffnet wird, dürfen wir mit Ihnen schon am Pfingstmontag, dem 29. Mai, auf das Gelände und bekommen eine sachkundige Führung vor Ort. Das Gelände der historischen Eisengießerei in Schleswig-Holstein ist der Ort für eine der größten jährlichen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa. Werke von 200 ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern werden vom 3. Juni bis zum 8. Oktober zu sehen sein. Das Kunstwerk Carlshütte schafft mit Eisengießerei, Wagenremise und weitläufigem Skulpturenpark eine ganz eigene Atmosphäre. Wir freuen uns auf diesen besonderen Kunstausflug. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Bitte bewerben Sie sich, Ihre Julia Westlake und Ihr Phillip Schmid."

Einsendeschluss für die Aktion ist der 28. April. Die Besuche und Aktionen finden im Anschluss statt, das Hörfunk- und Fernsehprogramm widmet sich der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" bis zum 11. Juni 2023.

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen Ausstellungen Malerei