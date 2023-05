Melanie Ritter aus Jesteburg bei "Dibaba hat Besuch" Stand: 25.05.2023 11:31 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Standesbeamtin Melanie Ritter hat Moderator Yared Dibaba im Studio besucht.

von Anke-Martina Witt

Yared Dibaba schnackt gerne. Einmal im Monat lädt der Moderator sich deshalb Besuch ins NDR 1 Niedersachsen-Studio ein. Seine Gäste: spannende Menschen von nebenan - mit einem besonderen Hobby, einem besonderen Beruf oder einem besonderen Lebensweg. Die 47-jährige Standesbeamtin Melanie Ritter aus Jesteburg im Landkreis Harburg hat im NDR Fernsehen von der Aktion "Wünsch dir deinen NDR" erfahren und sich sofort angesprochen gefühlt. Denn Standesbeamtin sein, das sei zwar kein außergewöhnlicher Beruf, aber ihr Traumjob - und sie könne ganze Bücher darüber schreiben, was sie schon erlebt hat.

Melanie Ritter strahlt, als sie das Hörfunk-Studio betritt, auch wenn sie ein bisschen aufgeregt ist. Aber es kann ja eigentlich nichts schiefgehen, sagt sie sich selbst. Sie hat sich ihr Gastgeschenk gut überlegt: Eine Flasche Weißwein mit besonderem Etikett, zu sehen ist das Heimathaus in Jesteburg. Dort arbeitet Melanie Ritter als Standesbeamtin, ein perfekter Gesprächseinstieg also.

Von der Rentenversicherung zur Standesbeamtin

Die beiden plaudern über Ritters Lebensweg und beruflichen Werdegang. Nach dem Abitur hat sie ein duales Studium bei der Rentenversicherung begonnen, 17 Jahre dort gearbeitet. Irgendwann wollte sie nicht mehr zwischen Jesteburg und Hamburg pendeln. Doch als Beamtin bei der Rentenversicherung etwas anderes zu finden, sei gar nicht so einfach und selbstverständlich. "Und dann hat die Stadt Buchholz in der Nordheide eine Stelle als Standesbeamtin ausgeschrieben. Ich habe gedacht, ich probiere es einfach. Man muss dazu sagen, ich hatte ja auch 17 Jahre keine Bewerbung geschrieben und kein Bewerbungsgespräch geführt", erzählt Ritter.

Ein toller Job mit vielen Geschichten

Sie bekam den Job, ihren neuen Traumjob, aus dem Melanie Ritter so viele Geschichten erzählen kann. Zum Beispiel, dass ein Brautpaar vor Aufregung sein Baby im Auto vergessen hat und erst die Trauzeugin während der Traurede bemerkte, dass das Kind fehlte. "Das Baby hatte geschlafen und es gar nicht mitbekommen." "Sie sind ein Glückspilz", sagt Yared Dibaba gegen Ende des Gesprächs und bedankt sich für den Besuch. "Sie haben einen tollen Job, sie haben ein schönes Hobby, Camping, und sie wirken mit allem sehr zufrieden." Auch Melanie Ritter bedankt sich: "Ja, ich habe mich auch total gefreut auf heute. Ich finde es toll, Neues zu erleben. Das ist ja auch Teil meines Berufes, dass ich so viele Persönlichkeiten erlebe."

(Ausgestrahlt wird das Gespräch am 3. Juni zwischen 12 und 13 Uhr bei NDR 1 NDS. Dibaba hat Besuch ist außerdem in der ARD Audiothek und in der NDR Niedersachsen App als Podcast verfügbar.)