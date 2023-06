Onkolotsin Ulrike Filippig zu Gast bei DAS! Stand: 10.06.2023 19:30 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für eine Aktion bewerben. Onkolotsin Ulrike Filippig hat ihr Leben umgekrempelt und auf dem Roten Sofa ihre Geschichte erzählt.

Für unsere Aktion "Wünsch Dir Deinen NDR" haben wir von der DAS!-Redaktion Menschen gesucht, die ihr Leben umgekrempelt und nochmal neu angefangen haben. Menschen, die mit ihrer Geschichte anderen Mut machen möchten. Fast 600 Zuschauerinnen und Zuschauern haben uns geschrieben, fünf Menschen haben wir ausgewählt. Zu den Fünfen gehört Ulrike Filippig, sie war auf dem Roten Sofa zu Gast.

Begleitung, Unterstützung und Rat

Ulrike Filippig ist Onkolotsin auf Fehmarn. Sie begleitet an Krebs erkrankte Menschen und ihre Angehörigen durch die Therapie - lotst sie durch das Gesundheitssystem, informiert über Rechte, unterstützt bei der Verarbeitung der Krankheit und hilft, den Blick nach vorn zu richten. Ulrike Filippigs eigene Krebserkrankung war der Auslöser, ihr bisheriges Leben zu überdenken und schließlich mit der ganzen Familie nochmal neu anzufangen. Die KFZ-Werkstatt wurde verkauft, Ulrike Filippig zog mit Mann und Kindern nach Fehmarn, machte die Ausbildung zur Onkolotsin - und ist glücklicher als je zuvor.

Geschichten, die Mut machen

Vier weitere Geschichten wurden erzählt: von Marc Hansen aus Hamburg, der 190 Kilo wog und sich heute, gut 80 Kilo leichter, wie ein neuer Mensch fühlt; Susanne Claesberg aus Herford, die ihren Mann durch Corona verlor und Trost in der Kunst findet; Silke Christensen aus Mannhagen, die nach einem Burn-out mit einem Lama-Hof den Start in ein neues Leben schaffte; und Hannelore Pischke aus Eckernförde, die sich nach einer Depression von Mann und Hof trennte und sich für Kinder in Tansania engagiert.

