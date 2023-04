Barsch, Brassen und Buletten - Rute raus in Ratzeburg! Stand: 11.04.2023 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Rute raus, der Spaß beginnt - mit Heinz Galling und Horst Hennigs.

Der Sportfischer-Verein Ratzeburg hat sein Vereinsheim direkt am See und freut sich auf das Team von Rute raus, der Spaß beginnt! und die Fans der Sendung. Die Gewässer rund um die Inselstadt im Süden Schleswig-Holsteins sind bekannt für große Barsche, Hechte und sogar Welse werden gelegentlich an Land gezogen. Moderator Heinz Galling und der NDR Angelexperte Horst Hennings verraten ihre Tricks und wollen mit euch einen fischreichen Nachmittag verleben: "Die gefangenen Fische werden wir frisch zu Fischbuletten verarbeiten. Und diesmal gibt es Fanggarantie! Glaubt ihr nicht? Dann bewerbt euch mal und womöglich erlebt ihr es dann hautnah, wir freuen uns auf euch, Heinz und Horst!"

Einsendeschluss für die Aktion ist der 28. April. Die Besuche und Aktionen finden im Anschluss statt, das Hörfunk- und Fernsehprogramm widmet sich der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" bis zum 11. Juni 2023.

