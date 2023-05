Wünsch Dir Deinen NDR: Ein Tag mit dem Team von NDR MV Stand: 07.05.2023 15:38 Uhr Dieses Mal drehen wir den Spieß um: Der NDR in MV kommt nämlich zu Ihnen! Wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen und senden live aus Ihrem Wohnzimmer, vom Frühstückstisch, aus Ihrem Büro, der Fabrikhalle oder aus dem Bäcker des Vertrauens.

Mit Stefan Kuna ganz entspannt den Morgen auf NDR 1 Radio MV einläuten, mit Theresa Hebert das nächste Service-Thema vorbereiten - und das alles nicht im Funkhaus in Schwerin, sondern bei Ihnen zu Hause oder gerne auch an Ihrem Arbeitsplatz. Da haben dann nämlich auch die Kollegen jede Menge zu staunen. Egal, welchen Ort Sie wählen, er wird somit automatisch Teil der Stefan Kuna Show und somit Teil der beliebten Radio-Frühshow in Mecklenburg-Vorpommern. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir das schönste Bundesland wecken und zwar am Freitag, den 9. Juni 2023. Unten finden Sie das Anmeldeformular - seien Sie gerne kreativ und erzählen uns, was Ihre Wahl so besonders macht.

Auch das Nordmagazin kommt zu Ihnen

Wir wollen Sie aber auch einen Tag später, am Sonnabend, besuchen und zwar mit Thilo Tautz und dem ganzen Team vom Nordmagazin. Statt im großen Studio steht unser Moderatoren dann am 10. Juni 2023 an einem von Ihnen gewählten Ort. Eine einzigartige Gelegenheit. Vielleicht gibt es in Ihrem Wohnort einen ganz besonderen Platz - die kleinste Bushaltestelle, den ältesten Bäcker oder ein Schauplatz einer Dorflegende. Stellen Sie uns Ihre Wahl in Ihrer Bewerbung gerne vor und ganz Mecklenburg-Vorpommern schaut zu, wenn das Nordmagazin pünktlich um 19.30 Uhr aus diesem auserwählten Ort gesendet wird. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und Einladungen und sind gespannt Sie kennenzulernen.

Schreiben Sie uns!

Ihre Daten Name, Vorname: * Wohnort: * Telefon: * Von wo aus sollen wir senden und warum?: * E-Mail: Stefan Kuna Show oder Nordmagazin? Verfügbarkeit: Stefan Kuna Show - Freitag, 09.06.2023 Nordmagazin - Sonnabend, 10.06.2023 Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

