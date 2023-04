Namibia-Doku als Vorpremiere im Zoo Osnabrück erleben Stand: 11.04.2023 00:01 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" können sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Die NDR Tierfilmer gehen auf eine Expedition ins Tierreich in den Zoo Osnabrück.

Namibia, im Südwesten Afrikas, ist ein Land voller Gegensätze: rote Riesendünen, schroffe Berglandschaften und unendliche Weiten aus Sand, Salz und Geröll, aber auch üppige Flusslandschaften und Savannen - voller Leben und Tiere. Die NDR Tierfilmer haben dem Land eine zweiteilige Dokumentation gewidmet und möchten Sie zu einer Vorpremiere einladen. Die preisgekrönten Tierfilmer Jens Westphalen und Thoralf Grospitz haben über drei Jahre in Namibia gedreht und dabei insgesamt mehr als 300 Tage hautnah mit Elefanten, Löwen oder Antilopen verbracht. Der Producer des Filmes, Simon Riedel, wird bei der Vorführung dabei sein, Einblicke in die Arbeit an einem Tierfilm geben und über die aufregenden Dreharbeiten in Afrika berichten. Bewerben Sie sich jetzt und erleben Sie einen wunderbaren Tag im Zoo Osnabrück am xxx.xxx.

Einsendeschluss für die Aktion ist der 28. April. Die Besuche und Aktionen finden im Anschluss statt, das Hörfunk- und Fernsehprogramm widmet sich der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" bis zum 11. Juni 2023.

