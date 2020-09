Stand: 21.09.2020 15:38 Uhr - Expeditionen ins Tierreich

Mit den NDR Tierfilmern ins Multimar Wattforum

Bei der Aktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Hörer, Zuschauer, Firmen, Schulen und Kindergärten für einen Besuch bewerben. Mit 15 Zuschauerinnen und Zuschauern ging es auf eine Expedition ins Multimar Wattforum.

Auf eine Gruppe begeisterter Naturfilm-Fans wartet im Multimar Wattforum in Tönning ein abwechslungsreiches Paket. Während die letzten regulären Besucher das Multimar Wattforum verlassen mussten, ging es für unsere Gruppe erst richtig los. Claus von Hoerschelmann führte uns informativ und sehr unterhaltsam durch die Ausstellung und gewährte uns auch einen spannenden Blick hinter die Kulissen.

Ein Doktor im Aquarium

Höhepunkt der Tour dann das große Aquarium mit Stören und Rochen. Dort erwartete uns bereits Dr. Gerd Meurs-Scher und zwar im Wasser. Das wurde humorvoll mit den Worten kommentiert: "Hier taucht der Chef noch persönlich". Durch eine Sprechverbindung konnten wir sogar Fragen direkt an den Leiter des Multimar Wattforums stellen. Technik die begeistert!

Ein Film über faszinierende Kaltwasserhaie

Danach zeigten wir zum ersten Mal die NDR Fassung "Haie eiskalt! Jäger zwischen Nordsee und Grönland", eine Koproduktion mit ARTE, ORF, SVT und CuriosityStream, die die wenig beachteten, aber nicht minder faszinierenden Kaltwasserhaie in den Mittelpunkt stellt. Unterwasserkamerafrau Christina Karliczek begibt sich auf eine spannende Expedition und filmt Haie mit giftigen Stacheln und begegnet dem legendären Riesenhai, einige kleine Exemplare leuchten sogar. Von den Fjorden Norwegens reist sie zu den sonnigen Inseln Schwedens, erkundet die Nordsee vor Helgoland und die Atlantikküste Schottlands. Unter der Eisdecke Grönlands trifft Christina schließlich auf den "ultimativen Hai des Norden", den Eishai, er bricht alle Kälte- und Altersrekorde.

Eine klare Botschaft: Schützt die Haie in den Weltmeeren

Im Anschluss hatte ich die große Freude, die zahlreichen Fragen der Zuschauer zu beantworten. Der direkte Kontakt ist für mich immer extrem spannend. Um so schöner natürlich, wenn alle von den einzigartigen Aufnahmen begeistert sind und die Botschaft ankam, dass es höchste Zeit wird, die Haie in allen Weltmeeren zu schützen. Herzlichen Dank auch an das Multimar Wattforum in Tönning und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für dieses wunderbare Erlebnis.

von Tom Synnatzschke