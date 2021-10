Michael Thürnau in Klein Offenseth-Sparrieshoop Stand: 19.10.2021 14:47 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Michael Thürnau war auch in Klein Offenseth-Sparrieshoop und hat Bingo gespielt.

von Michael Thürnau

Der NDR ist kein Sender nur für große Städte - wir sind auch in der Region. Und deshalb war ich im Rahmen der Aktion "Wünsch Dir Deinen NDR" nicht in der Großstadt, sondern in Klein Offenseth-Sparrieshoop. Nicht zum ersten Mal übrigens, ich hatte schon einmal das Vergnügen, weil einer der bekanntesten Rosenzüchter Europas dort zu Hause ist.

Nun war ich also mit "Bingo!" zu Gast im Bürgerhaus und das war ein besonderes Vergnügen. Der Saal prall gefüllt und bis auf zwei Damen waren doch alle Stammzuschauerinnen und Zuschauer. Unter den Besuchern waren sogar Mitspieler, die in der TV-Show Bingo! eine Reise gewonnen hatten. Danke an Klein Offenseth-Sparrieshoop, ihr wart tolle Gastgeber und Mitspieler!

