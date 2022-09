Eine luftige Herausforderung für Arne-Torben Voigts Stand: 14.09.2022 16:42 Uhr Bei der Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" konnten sich Interessierte für einen Besuch oder eine Aktion bewerben. Arne-Torben Voigts suchte die Herausforderung in einem Segelflieger.

von Arne-Torben Voigts

Für die Publikumsaktion "Wünsch Dir Deinen NDR" hatte ich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Jahr um Adrenalin gebeten. Und das hab ich bekommen: eine Einladung vom Segelflugverein Burgdorf. Ein Lebenstraum ging in Erfüllung, weil ich das schon immer mal machen wollte. Und dann das! Ein Wechselbad der Gefühle: Erst gezittert, dann vor Rührung geflennt und zum Schluss noch beherzt zur Spucktüte gegriffen. Mehr geht nicht an einem Tag! Es war grandios - vielen Dank an die (sehr junge) Truppe vom LSV Burgdorf.