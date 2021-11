ARD-Themenwoche: Wo und wie Schleswig-Holsteiner leben wollen Stand: 07.11.2021 16:26 Uhr Die unterschiedlichen Lebensverhältnisse in Dörfern und Städten stehen im Mittelpunkt der ARD-Themenwoche "Stadt. Land. Wandel. Auch NDR Schleswig-Holstein widmet sich dem Thema.

Die Mehrheit der Deutschen wohnt in der Stadt. Etwa ein Drittel der Bevölkerung lebt in Großstädten ab 100.000 Einwohnern, rund 27 Prozent haben zum Leben eine mittelgroße Stadt mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern gewählt.

Trotz dieser Tatsache zeigt eine Studie aus Februar 2020, dass 61 Prozent aller Menschen in Deutschland unabhängig von ihrem jetzigen Wohnort lieber auf dem Dorf leben würden. Weitere Forschungen zeigen, dass sich dieser Wunsch bei einigen durch die Corona-Pandemie sogar noch verstärkt hat.

Wo wir leben wollen, kommt auf unsere individuellen Wünsche an. Das Leben in der Stadt hat sicherlich einige Vorteile. Doch auch das Dorfleben bietet viele Vorzüge. NDR Schleswig-Holstein hat mit Menschen im nördlichsten Bundesland über das Leben auf dem Land und in der Stadt gesprochen.



Warum lebst du auf dem Land/in der Stadt?

Was sind die Vor- und Nachteile am Landleben/Stadtleben?

Wie hat sich das Leben auf dem Land/in der Stadt verändert?

VIDEO: Land oder Stadt - wo lebst du lieber? (2 Min)

VIDEO: Stadt- oder Landleben - was sind die Vor- und Nachteile? (3 Min)

VIDEO: Was hat sich am Land- und Stadtleben verändert? (3 Min)

Weitere Informationen ARD-Themenwoche 2021 "Stadt.Land.Wandel" im NDR Wie können wir das Leben in Stadt und Land attraktiv gestalten? Die ARD-Themenwoche vom 7. bis 13. November 2021 im NDR. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein mittendrin | 07.11.2021 | 15:40 Uhr