DAS! verlost CD "Da Capo, Udo Jürgens" Stand: 03.12.2022 00:00 Uhr Zahlreiche Menschen sitzen im Laufe eines Jahres bei DAS! auf dem Roten Sofa - wie etwa Jenny Jürgens, Tochter von Udo Jürgens. Nun verlosen wir die CD “Da Capo, Udo Jürgens”, die die Stationen seiner Weltkarriere nachzeichnet.

Fast 365 Tage im Jahr sind wir auf Sendung und begrüßen tolle, spannende und vielfältige Gäste auf dem Roten Sofa. In der Vorweihnachtszeit verlosen wir nun ein Mitbringsel von Jenny Jürgens.

Zu gewinnen: "Da capo, Udo Jürgens - Stationen einer Weltkarriere"

Die Sängern möchte die Erinnerung an ihren Vater, den großen Sänger Udo Jürgens, lebendig halten. Gemeinsam mit ihrem Bruder John veröffentlicht sie Mitte Dezember das neue Album "Da capo, Udo Jürgens - Stationen einer Weltkarriere". Es beinhaltet neben den bekannten Evergreens auch neue Songvarianten, seltene Liveversionen und ein Booklet mit teilweise unveröffentlichtem Fotomaterial aus dem Privatarchiv der Familie Jürgens.

Udo Jürgens: Über 1.000 Lieder komponiert

Udo Jürgens komponierte in seiner sechs Jahrzehnte umfassenden Karriere über 1.000 Lieder, veröffentlichte mehr als 50 Alben und verkaufte über 105 Millionen Tonträger. Mit "Merci Chérie", "Griechischer Wein" und "Ich war noch niemals in New York" schuf der Komponist, Musiker, Sänger und Entertainer Klassiker der Popkultur.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir ein Exemplar von “Da Capo, Udo Jürgens - Stationen einer Weltkarriere”. Mitmachen können Sie mit dem untenstehenden Formular.

Einsendeschluss ist Sonnabend, 24. Dezember 2022, 23.59 Uhr.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Dieses Thema im Programm: DAS! | 03.12.2022 | 18:45 Uhr

