Wie gut sind Ingwer Shots aus Supermarkt und Discounter? Stand: 18.11.2020 10:27 Uhr Ingwer gilt vielen Verbrauchern als Wundermittel gegen drohende Erkältungen. In Supermärkten und Discountern gibt es kleine Fläschchen mit Drinks auf Ingwerbasis, sogenannte Ingwer Shots. Wie gesund sind sie? Und was steckt drin?

Ingwer zählt seit Langem zu den typischen Heilpflanzen der asiatischen Medizin und soll bei diversen Krankheiten Linderung bringen. Heilende Wirkung wird ihm etwa bei Kopfschmerzen und Magen-Darm-Beschwerden, aber auch bei Erkältung und rheumatischen Erkrankungen zugesprochen. Außerdem wirkt Ingwer antientzündlich.

Auch die Industrie setzt auf die heilende Wirkung der Knolle. In Supermärkten und Discountern finden sich viele verschiedene Drinks mit Ingwer, die unterschiedlich teuer sind: Markt zahlte in einer Stichprobe zwischen 64 Cent und 7,30 Euro für 100 Milliliter Ingwer Shot. Britta Gerckens von der Verbraucherzentrale Hamburg hält viele der Produkte für völlig überteuert, vor allem angesichts der Zutaten.

Hauptzutat Apfelsaft statt Ingwer

In keinem der Ingwer-Shots, die Markt unter die Lupe nahm, war die Hauptzutat Ingwer. Der Gehalt an Ingwersaft lag zwischen 24 und 40 Prozent, in einem Drink befanden sich 17 Prozent Ingwerstückchen. Hauptzutat der Shots ist Apfelsaft, bei den meisten Produkten etwa die Hälfte bis zwei Drittel.

Produkte enthalten viel Zucker

Zudem hatten einige der Produkte einen hohen Zuckergehalt, von 5,6 Gramm bis 11 Gramm auf 100 Milliliter. Bei einigen Produkten versteckt sich der Zucker im zugesetzten Agavendicksaft. "Das ist auch nur ein anderer Deckname für Zucker", betont Verbraucherschützerin Gerckens. Ernährungsmediziner Matthias Riedl sagt, Zucker wirke entzündlich, während Ingwer antiendzündlich wirken solle. "Deshalb macht die Beimengung von Zucker hier überhaupt keinen Sinn, ernährungsmedizinisch ist es sogar Quatsch."

Die Hersteller betonten gegenüber Markt, der Zucker stamme aus den zugesetzten Früchten. Apfelsaft und andere Säfte würden für einen guten Geschmack der Produkte eingesetzt.

Es geht auch günstiger: Ingwer im Tee oder im Essen

Als gesundheitsfördernde Stoffe enthält Ingwer Gingerole und Schogaole. Sie wirken gegen Entzündungen, aber auch gegen Übelkeit und Erbrechen und regen die Darmtätigkeit an. Doch wie viel davon steckt in den Ingwer-Shots, die im Handel erhältlich sind?

In der Stichprobe von Markt enthielten fünf der sechs getesteten Produkte zwischen 133 und 240 Milligramm pro Liter. Am meisten Wirkstoffe waren mit knapp 1.000 Milligramm pro Liter im teuersten Produkt. Zum Vergleich: Brüht man 20 Gramm frischen Ingwer mit 200 Milliliter Wasser auf, enthält dieses Getränk gut 60 Milligramm pro Liter.

Ernährungsmediziner Matthias Riedl betont, der Gehalt an wirksamen Substanzen entspreche in etwa der Dosierung von Ingwer in einem gut gewürzten asiatischen Gericht. "Meiner Empfehlung daher: Ingwer lieber in Gerichten verwenden oder als Tee, das ist dann in diesem Fall gesünder und auch viel billiger."

Dieses Thema im Programm: Markt | 23.11.2020 | 20:15 Uhr