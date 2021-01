Ingwer pflanzen: So gelingt der Anbau auf der Fensterbank Stand: 06.01.2021 11:41 Uhr Bio-Ingwer aus eigenem Anbau: Wer ein wenig Geduld hat, kann das Gewürz zu Hause auf der Fensterbank ziehen. In einem Topf wächst nach und nach eine Pflanze, deren Rhizom geerntet werden kann.

Egal ob als Gewürz im Essen oder aufgebrüht als Tee: Viele lieben die pikante Schärfe von Ingwer. Die Inhaltsstoffe sind zudem ausgesprochen gesund. Verwendet wird der unterirdische Teil der Pflanze, der oft als Wurzel oder Knolle bezeichnet wird. Tatsächlich handelt es sich botanisch gesehen um ein Rhizom (Wurzelstock), das horizontal in der Erde wächst. Wer Lust hat, Ingwer zu Hause auf der Fensterbank zu ziehen, benötigt nur wenige Utensilien - dafür aber etwas Geduld und Experimentierfreude.

Benötigte Utensilien:

Ingwer-Rhizom in Bio-Qualität

nährstoffreiche Pflanzerde

etwa 30 Zentimeter hohes Pflanzgefäß mit Wasserabzugslöchern

scharfes, sauberes Messer

Ingwer-Zucht am besten im Frühling beginnen

Der beste Zeitpunkt, um Ingwer selbst zu ziehen, ist das Frühjahr. Dafür ein frisches, pralles Rhizom mit Austriebsknospen ("Augen") in Bio-Qualität kaufen. Austriebsknospen sind die rundlichen Verdickungen, die manchmal weißlich oder grün an den "Fingern" aus der Rinde herausschauen. Bevor es mit dem Pflanzen losgeht, ein oder mehrere fünf Zentimeter lange Stücke Ingwer mit einem sauberen und scharfen Messer abschneiden und über Nacht in ein Glas Wasser legen. Jedes Ingwerstück muss mindestens ein Auge haben.

Ingwer in einen Topf pflanzen

Einen etwa 30 Zentimeter hohen Plastiktopf mit nährstoffreicher Pflanzerde füllen. Je nach Größe maximal zwei bis drei der Ingwerstücke mit den Augen nach oben locker hineinsetzen, sodass ein Stück herausragt. Aus jedem Teilstück kann eine Pflanze wachsen. Dann ein wenig gießen, damit die Erde feucht wird. Grundsätzlich gilt: Die Erde darf nie zu nass sein, damit das Rhizom nicht fault, austrocknen darf sie aber auch nicht.

Den Topf an einen hellen und warmen Platz stellen, das Rhizom sollte nicht den ganzen Tag praller Sonne ausgesetzt sein. Gut geeignet ist eine Fensterbank, unter der sich eine Heizung befindet. Die erste Zeit kann man den Topf mit Klarsichtfolie bedecken, damit ein feucht-warmes Klima entsteht. Bis das Rhizom zu keimen beginnt und sich ein Trieb zeigt, kann es einige Wochen dauern.

Zeit für die Ingwer-Ernte

Über die Monate entwickelt sich eine optisch an Bambus erinnernde Ingwerpflanze mit mehreren Trieben, die über einen Meter hoch werden können. Dann werden die Triebe nach und nach gelb. Ab diesem Zeitpunkt sollte die Pflanze erst nur noch wenig, dann gar nicht mehr gegossen werden. Dann ist es Zeit für die Ingwer-Ernte. Entweder man verwendet das gesamte Rhizom oder schneidet nur einen Teil für die Verwendung ab. Sofern sich Augen am verbleibenden Stück befinden, kann dieses - am besten in frischer Erde - wieder eingegraben werden.

