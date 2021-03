Raus aus der Schuldenfalle - Experten geben Tipps Stand: 19.03.2021 11:33 Uhr Wer hohe Schulden hat und seine Miete, Rechnungen, Kreditraten nicht mehr zahlen kann, findet oft keinen Weg aus dem Teufelskreis. Dabei gibt es Hilfe. Wie man mit den Neuerungen im Insolvenzrecht schneller aus der Schuldenfalle kommt, erklären Experten der Caritas Schuldnerberatung am 23. März 2021.

Für Betroffene kostet es oft eine enorme Überwindung, sich an eine Schuldnerberatung zu wenden. Sie müssen sich eingestehen, dass sie ihr Leben nicht mehr im Griff haben. Dabei kann es jeden treffen und die Gründe dafür sind so unterschiedlich wie die Menschen.

Jobverlust, Krankheit, Trennung - die Ursachen sind zahlreich

Da stehen auf der einen Seite die beruflichen Aspekte wie der Verlust der Arbeit oder eine gescheiterte Selbstständigkeit. Im persönlichen Umfeld können es eine Trennung sein, der Tod des Partners, eine langwierige Krankheit oder Suchtprobleme, die einen aus der Bahn werfen. Jüngere Menschen, die eine Schuldnerberatungsstelle aufsuchen, haben oft offene Verbindlichkeiten bei Telekommunikationsunternehmen.

Weitere Informationen Inkasso: Welche Rechte haben Schuldner? Androhung von Lohnpfändung oder sogar Haft! Die Drohkulissen in Inkassoschreiben können sehr einschüchternd sein. Welche Forderungen sind legitim und wo finden Schuldner Hilfe? mehr

Schuldnerberatung kostet nichts

Die meisten Beratungsstellen sind gemeinnützig und staatlich gefördert. Ansprechpartner können beispielsweise die Volkssolidarität, das Deutsche Rote Kreuz, das Diakonische Werk oder die Caritas sein. Es ist ratsam, sich telefonisch oder online vorab einen Termin zu holen. Oft ist die Nachfrage so groß, dass Wartezeiten von bis zu mehreren Monaten möglich sind.

Überblick über Höhe und Zahl von Schuldnern und Schulden

Diese Zeit sollte in gute Vorbereitung investiert werden, um sich selbst folgende Fragen zu beantworten: "Wem schulde ich wie viel?", "Wer hat unter Umständen schon gemahnt?", "Wie hoch sind meine monatlichen Einnahmen und Ausgaben für den Lebensunterhalt?" Wichtig ist, dass Rechnungen wie Miete oder Strom pünktlich gezahlt werden.

Neues Insolvenzrecht seit Januar 2021

Sind die Versuche gescheitert, sich mit den Gläubigern zu einigen, bleibt oft nur der Weg in die Privatinsolvenz. Bei diesem Verfahren leben Betroffene mit dem Existenzminimum, ein Treuhänder verwaltet die Schulden und das Vermögen. Seit Jahresbeginn gilt nun ein neues, verkürztes Insolvenzverfahren, das es ermöglicht, bereits innerhalb von drei Jahren schuldenfrei zu sein, statt wie bisher in sechs Jahren.

Experte beantwortet Fragen rund um die Schuldnerberatung

Wer das neue verkürzte Insolvenzverfahren in Anspruch nehmen kann, wo die Vorteile sowie Nachteile liegen und viele andere Fragen beantwortet am Dienstag, den 23. März 2021 Studiogast Toralf Möller. Er ist diplomierter Betriebswirt, Sozialpädagoge und seit 20 Jahren bei der Caritas Schuldnerberatung in Rostock. Von 10 bis 12 Uhr stehen er sein Team am Telefon Rede und Antwort. Fragen können auch anonym unter der kostenlosen Servicehotline 0800 – 59 59 100 oder direkt vorab über das unten stehende Formular eingereicht werden.

Mehr zum Thema Schulden: Unseriöse Berater erkennen Wer in einer finanziellen Klemme steckt, fällt leichter auf dubiose Hilfsangebote herein. Wie erkennen Schuldner dubiose Geschäftemacher und wie finden sie seriöse Beratung? mehr Wege aus der Schuldenfalle Wenn sich die Mahnungen stapeln und der Dispokredit dauerhaft überzogen ist, sind die Schulden zu einem ernsten Problem geworden. Welche Möglichkeiten haben verschuldete Verbraucher? mehr

Informationen zur Sendung Milliardengeschäft Inkasso: Die Geldeintreiber und ihre Opfer Knapp sieben Millionen Deutsche sind überschuldet. Doch ein Teil ihrer Schulden sind Inkassogebühren - ein extrem lukratives Geschäft für die Geldeintreiber-Unternehmen. mehr

Weitere Informationen Inkasso: Welche Rechte haben Schuldner? Androhung von Lohnpfändung oder sogar Haft! Die Drohkulissen in Inkassoschreiben können sehr einschüchternd sein. Welche Forderungen sind legitim und wo finden Schuldner Hilfe? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 23.03.2021 | 11:33 Uhr