Palmöl: So kann man das ungesunde und umstrittene Fett meiden Stand: 01.10.2019 11:20 Uhr Palmöl in Lebensmitteln und Kosmetik ist umstritten: Es gilt als ungesund und unökologisch, denn für die Produktion werden Regenwälder gerodet. Wie können Verbraucher das Fett meiden?

Die Lebensmittelindustrie setzt Palmöl in zahlreichen Produkten als billiges Fett ein, auch in vielen Kosmetikae ist es enthalten. Doch Palmöl hat viele Nachteile: Für den Anbau der Palmen, aus denen das Öl gewonnen wird, werden in den Tropen ökologisch wertvolle Wälder gerodet, Tiere wie der Orang Utan verlieren ihren Lebensraum, Landrechte Indigener werden missachtet. Brandrodung und Trockenlegung von Torfböden setzen zudem große Mengen Kohlendioxid frei und heizen den Klimawandel an, kritisiert die Umweltschutzorganisation WWF. Außerdem vermuten Experten, dass Palmöl an der Entstehung von Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes beteiligt sein könnte.

Welche Produkte enthalten Palmöl?

Palmöl schmeckt ähnlich wie Butter und verleiht Speisen eine streichfeste, cremige Konsistenz. Bei Zimmertemperatur ist das Fett fest, bei Körpertemperatur schmilzt es. In diesen Lebensmitteln wird häufig Palmöl verwendet:



Nuss-Nougat-Cremes

Butter und Margarine

Tiefkühlpizzas

Schokolade und Pralinen

Kekse

Brotaufstriche

Babynahrung

Tütensuppen

Kosmetikprodukte können sogenannte Tenside und Emulgatoren enthalten, die aus Palmöl-Bestandteilen hergestellt wurden.

Palmöl kann krank machen

Da Palmöl einen relativ hohen Gehalt an (ungesunden) gesättigten Fettsäuren und einen niedrigen Gehalt an (gesunden) ungesättigten Fettsäuren aufweist, gilt es als ein wenig hochwertiges Pflanzenfett. Außerdem steht Palmöl im Verdacht, an der Entstehung von Krankheiten beteiligt zu sein:



Beim starken Erhitzen von Palmöl können sogenannte Fettsäureester wie Glycidyl und 3-MCPD entstehen, die nach Auskunft des Bundesinstituts für Risikobewertung als krebserregend gelten. Die Substanz löste im Tierversuch ab einer bestimmten Dosierung Tumore aus.

nach Auskunft des Bundesinstituts für Risikobewertung als krebserregend gelten. Die Substanz löste im Tierversuch ab einer bestimmten Dosierung Tumore aus. Der relativ hohe Gehalt an gesättigten Fettsäuren in Palmöl kann nach Ansicht von Medizinern zu einer Verschlechterung der Blutfette führen. Dadurch steige das Risiko für Gefäßverkalkung und Diabetes.

Als besser für die Gesundheit gelten Pflanzenöle mit einem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren, zum Beispiel Walnussöl oder Leinöl.

So können Verbraucher Palmöl meiden

Wer auf Palmöl verzichten möchte, kann sich vorerst an der Zutatenliste der Lebensmittel orientieren. Dort ist es entweder wörtlich als "Palmöl" oder "Palm Oil" oder als "pflanzliches Fett (Ölpalme)" aufgeführt. Für einige Fertiglebensmittel gibt es Alternativen ohne Palmöl.

Weitere Informationen Palmöl: Gesund oder schädlich? Industriell hergestelltes Palmöl kann das Risiko für Krankheiten wie Diabetes, Gefäßverengung und Krebs erhöhen. Doch kalt gepresst gilt das Pflanzenöl sogar als gesund. mehr Wie teuer sind Produkte ohne Palmöl? Palmöl ist oft in Lebensmitteln und Kosmetik enthalten. Gibt es im Supermarkt und Biomarkt Alternativen? Und wie teuer sind die Produkte ohne Palmöl? mehr

Dieses Thema im Programm: Markt | 28.01.2019 | 20:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltpolitik Umweltschutz Ernährung Kosmetik