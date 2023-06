Mit Wärmepumpen heizen: Kosten, Technik, Vor- und Nachteile

Eine Wärmepumpe nutzt Energie aus der Umwelt - etwa aus der Außenluft, dem Erdboden oder dem Grundwasser - und wandelt sie in Heizungswärme um. Wärmepumpen gelten als klimafreundliche Alternative zu Öl - und Gasheizungen. Sie laufen in der Regel mit Strom.

Für Wohngebäude gibt es drei Arten von Wärmepumpen. Das Prinzip ist bei allen gleich, nur die Energiequelle ist stets eine andere. Luft-Wasser-Wärmepumpen ziehen die Wärme aus der Außenluft vor dem Haus. Sie sind im Vergleich zu Erd-Wärmepumpen preiswert und einfach zu installieren. Erd- und Grundwasser-Wärmepumpen holen die Wärme hingegen aus bis zu 100 Metern Tiefe ins Haus. Hierfür sind besondere Bohrungen erforderlich. Alternativ lassen sich sogenannte Erdkollektoren verlegen, die wie Schläuche im Garten flach unter der Erde verlaufen und die Wärme des Erdbodens einfangen. Ein Sonderfall sind Luft-Luft-Wärmepumpen - oder auch Split-Klimaanlagen genannt. Sie sind die simpelste und preiswerteste Art von Wärmepumpen. Split-Klimaanlagen funktionieren unabhängig von bestehenden Heizungskreisläufen, indem sie die Raumluft direkt wärmen. Um den Heizbedarf eines gesamten Hauses komplett zu decken, braucht man mehrere davon. Oft werden Klimaanlagen deshalb als Ergänzung zu bestehenden Heizsystemen eingesetzt.

Wärmepumpen nutzen die natürliche Wärme der Umgebung. Die Idee ist: Die technische Anlage nimmt Wärme auf einem niedrigen Temperatur-Niveau auf und bringt sie dann auf ein höheres Temperatur-Niveau. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe beispielsweise nutzt die Wärme, die bei 10 Grad in der Außenluft ist. Mit dieser Wärme-Energie wird ein Kältemittel erwärmt und zu Gas verdichtet. Dadurch entsteht mehr Wärme, die das Wasser des Heizkreislaufs erhitzt. Am Ende wärmt die Heizung das Wohnzimmer auf beispielsweise 20 Grad. Wird im Haus mehr Wärme benötigt, als die Wärmepumpe aktuell fördern kann, springt in der Regel ein Zusatz-Heizstab ein. Dieser erwärmt das Wasser im Heizkreislauf elektrisch: Das treibt aber die Stromkosten in die Höhe. Die Wärmepumpe sollte deshalb so geplant sein, dass der Heizstab möglichst selten anspringt.

Auf jeden Fall sind sie klimafreundlicher als Öl- und Gas-Heizungen. Denn durch den Einsatz der Wärmepumpen müssen im Haus keine fossilen Energieträger wie Öl oder Gas verfeuert werden. Zudem gelten Wärmepumpen als sehr effizient: Etwa drei Viertel der erzeugten Heizenergie lassen sich aus natürlichen Wärmequellen (Luft, Erde oder Grundwasser) gewinnen. Lediglich der Betrieb der Anlage selbst erfordert Strom. Dieser Strom sollte für eine optimale Klimabilanz möglichst aus erneuerbaren Energien stammen. Ein Problem für die Umwelt sind vielfach die in Wärmepumpen verwendeten Kältemittel: Sie enthalten oft giftige Gase aus der Stoffgruppe der Per- und Polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS). Als ungefährliche Alternative gibt es Geräte, die stattdessen mit Propan betrieben werden. Die EU plant mittelfristig ein Verbot fluorierter Kältemittel.

Experten zufolge ist die Installation von Wärmepumpen in Neubauten meist problemlos möglich - in schlecht gedämmten Altbauten aber nicht immer. Vor allem Fußboden-Heizungen gelten als geeignet. Die Studie "Durchbruch für die Wärmepumpe" im Auftrag von Agora Energiewende aus dem Oktober 2022 kommt jedoch zu dem Schluss, dass Wärmepumpen "in sehr vielen Fällen" auch mit vorhandenen Heizkörpern erfolgreich arbeiten. Viele Bestandsgebäude kommen demnach mit einem Temperatur-Niveau aus, das einen effizienten Betrieb einer Wärmepumpe zulässt. Wichtig sei jedoch, dass die Wärmepumpe sorgfältig geplant, installiert und eingestellt wird. In vielen Fällen lässt sich laut Agora Energiewende das Temperatur-Niveau auch durch einfache Maßnahmen verbessern - wie den Einbau neuer Fenster oder den Austausch einzelner Heizkörper.

Nicht alle Wärmepumpen-Arten, die in den Wasser-Heizkreislauf integriert werden, sind auf allen Grundstücken umsetzbar. So sind beispielsweise für Grundwasser- und Erdwärme-Pumpen Bohrungen auf dem Grundstück erforderlich. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind weniger aufwendig und können auf allen Grundstücken umgesetzt werden. Allerdings sind Luft-Wasser-Wärmepumpen auch weniger effizient als beim Heizen mit Erdwärme oder Grundwasser. Denn im Winter ist die Temperatur der Außenluft erheblich geringer als die Temperatur im Erdboden oder im Grundwasser. Laut Bundesverband Wärmepumpen sind Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Abstand am beliebtesten - mit einem Marktanteil von 82 Prozent im Jahr 2021.

Die Preise für Wärmepumpen sind massiv gestiegen. Die Investitionskosten einer Wärmepumpe sind zurzeit zwei- bis dreimal höher als die eines Gaskessels (ohne Berücksichtigung von staatlicher Förderung). Sie setzen sich im Wesentlichen aus den Herstellungs- und den Installationskosten zusammen. Dabei machen die Handwerker-Kosten aktuell rund die Hälfte der Gesamtkosten aus. Allerdings liegen die Betriebskosten bei einer Wärmepumpe in der Regel niedriger als bei einem Gaskessel.

Für den Tausch einer alten fossilen Heizung gegen eine Wärmepumpe erhalten Hausbesitzer laut Bundesverband Wärmepumpe einen Zuschuss von 25 bis 35 Prozent auf die gesamten Investitionskosten (Stand: Frühjahr 2022). Handelt es sich bei der alten Heizung um eine Ölheizung, werden sogar 45 Prozent der Kosten erstattet. Der Bundesverband Wärmepumpe bietet auf seinen Internetseiten einen "Förderrechner" an. Mit wenigen Angaben wird ersichtlich, welche Förderung man für sein Wärmepumpen-Projekt (Neubau oder Bestand) erhalten könnte. Sollte für den Betrieb einer Wärmepumpe in einem Altbau zunächst eine umfassende Sanierung erforderlich sein, sind auch hierfür staatliche Gelder zu erhalten. Die Anträge dauern nach Informationen von NDR Info allerdings "sehr sehr lange".

Der Stromverbrauch macht einen großen Teil der Betriebskosten aus. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, für die Wärmepumpe einen eigenen Stromvertrag abzuschließen und dabei einen speziellen Heizstrom-Tarif zu wählen. Dieser ist günstiger als ein normaler Haushaltsstrom-Tarif. Die Wartungskosten sind bei Wärmepumpen geringer als bei anderen Heizungen. Empfohlen wird für alle großen Wärmepumpen jährlich bis alle zwei Jahre eine Kontrolle der mechanischen Bauteile und die Überprüfung von Dichtheit, Druck und Temperatur. Für diese Routine-Aufgaben und -Maßnahmen ist laut Verbraucherzentrale jährlich mit etwa 100 Euro zu rechnen, hinzu kommen Arbeits- und Fahrtstunden der Handwerker. Der Besuch des Schornsteinfegers entfällt bei reinen Wärmepumpen-Systemen.

Für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs gilt bei der Strompreisbremse ein allgemeiner Referenzpreis von 40 Cent pro Kilowattstunde. Kosten, die darüber hinausgehen, übernimmt der Staat. Heizstrom kann laut Bundeswirtschaftsministerium jedoch "in der Regel zu deutlich niedrigeren Preisen bezogen werden als Haushaltsstrom" - die Preise sind jedoch auch hier stark gestiegen. Für Privathaushalte, die weniger als 30.000 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen, wird der Referenzpreis für Heizstrom als auch für Niedertarife (Nachtstromtarife) dem Ministerium zufolge von 40 auf 28 Cent je Kilowattstunde gesenkt.

Bei Grundwasser- und Erdwärme-Pumpen sind laut Verbraucherzentrale keine Lärm-Probleme zu erwarten. Hingegen verursachen Luft-Wasser-Wärmepumpen mit ihren großen Ventilatoren Geräusche, die zum Beispiel Nachbarn stören können, aber auch die Bewohner des Hauses selbst. Die Anlagen sind zwar zuletzt deutlich leiser geworden. Aber eine richtige Planung und der Aufstellort spielen eine wichtige Rolle für den Schallschutz. Der Aufstellort der Wärmepumpe sollte sich nicht in unmittelbarer Nähe zu Schlafräumen oder Nachbars-Gebäuden befinden. Günstig ist es, einen Standort auf der ohnehin lauteren Straßenseite des Gebäudes zu wählen. Bei Split-Klimaanlagen kommt zum - leiseren - Ventilatoren-Geräusch noch der Faktor Luftzug hinzu, den manche Menschen als störend empfinden.

Der Einbau einer Wärmepumpe geht nicht von heute auf morgen. Wegen der starken Nachfrage müssen Hausbesitzer derzeit Geduld haben, wenn sie eine Wärmepumpe installieren lassen wollen. Wartezeiten von bis zu zwei Jahren sind laut Bundesverband Wärmepumpe realistisch. Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) sieht das Handwerk beim Thema Wärmepumpen "komplett ausgelastet". Weniger als 30 Prozent der Betriebe hätten überhaupt die Expertise, eine Wärmepumpe einzubauen. Zudem mangelt es an Wärmepumpen überhaupt. Politik und Wirtschaft wollen darüber hinaus weniger Komponenten aus Asien beziehen und setzen stattdessen auf die Fertigung in Europa.

Das kommt darauf an. Für Luft-Wärmepumpen ist keine Genehmigung erforderlich. Wer aber das Grundwasser oder Erdreich als Wärmequelle nutzt und dafür Bohrungen vornehmen muss, sollte vorab prüfen, wo und wie Genehmigungen einzuholen sind. Je nach Lage des Grundstücks und Bauart gelten verschiedene Vorschriften. Ansprechpartner sind die Unteren Wasserbehörden. Die Anträge für eine Genehmigung kann auch der ausführende Betrieb übernehmen. Beim Betreiber des örtlichen Stromnetzes ist der Betrieb einer Wärmepumpe anzumelden. Das ist auch Voraussetzung für die Nutzung eines Heizstrom-Tarifs.

Wärmepumpen-Systeme können auch in Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden. Aber die Herausforderungen für den Einsatz von Wärmepumpen-Technologien in Mehrfamilienhäusern sind komplexer. Beispielsweise können die Eigentumsverhältnisse ein Hindernis sein. Auch in technologischer Hinsicht sind Mehrfamilienhäuser für Wärmepumpen eine größere Herausforderung. Der Platzbedarf innen und außen ist hoch. Aber es gibt schon etliche Projekte in Deutschland und im Ausland, bei denen Wärmepumpen große Gebäude wie Bürohäuser oder Mehrfamilienhäuser mit Heizungswärme versorgen. Eine Lösung: Eine erste Erwärmungsstufe durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe auf dem Gebäudedach wird mit einer zweiten Erwärmungsstufe (Nachheizung) durch Wärmepumpen in den einzelnen Wohnungen ergänzt. Einfacher auch hier: Das Beheizen einzelner Wohnungen mit Split-Klimaanlagen.