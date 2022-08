Haus energetisch sanieren: Welche Förderungen gibt es? Stand: 26.08.2022 19:07 Uhr Ob neue Heizung oder neue Fenster, Einbau einer Wärmepumpe oder Wärmedämmung: Die Bundesregierung reformiert die Fördermittel bei der Sanierung von Altbauten. Wieviel Geld gibt es, was ändert sich?

Die energetische Sanierung von Wohngebäuden ist ein wichtiger Hebel, um Energie zu sparen und den Klimaschutz voranzutreiben. Angesichts der aktuellen Situation hat die Bundesregierung beschlossen, geplante Reformen zu beschleunigen sowie die Fördermittel für energetische Sanierungen neu zu ordnen. Ein Teil der neuen Regelungen gilt bereits jetzt, weitere Änderungen sollen ab Herbst 2022 sowie ab 2023 in Kraft treten.

Neue Heizung, neues Dach, neue Fenster im Fokus

Im Fokus der Förderungen steht die Sanierung von Bestandsgebäuden, da hier im Vergleich zur Neubauförderung ein besonders großer Klimaschutz- und Energiespareffekt zu erzielen ist. Denn veraltete Heizungsanlagen oder undichte Fenster und Türen fressen besonders viel Energie. Zugleich werden die Fördersätze leicht abgesenkt, um insgesamt mehr Hausbesitzer fördern zu können, die dann allerdings jeweils etwas weniger Geld bekommen.

Fördersätze sinken leicht

Insgesamt sinken die Fördersätze um fünf bis zehn Prozent. Zwei Beispiele: Wurde der Austausch von Fenstern bislang mit bis zu 15.000 Euro gefördert, sind es seit dem 15. August nur noch maximal 12.000 Euro. Der Einbau einer Wärmepumpe wurde bislang mit maximal 50 Prozent der Kosten und bis zu 30.000 Euro gefördert, jetzt sind es nur noch maximal 40 Prozent und 24.000 Euro.

KfW vergibt nur noch Kredite, Zuschüsse über das BAFA

Bereits zum 28. Juli sind erste Änderungen in Kraft getreten. Seither gibt es vom Bund keine Zuschüsse mehr für Komplettsanierungen, sondern nur noch Kredite und Tilgungszusschüsse. Diese vergibt die staatliche Förderbank KfW-Bank. Direkte Zuschüsse zahlt der Bund privaten Hausbesitzern nur noch für Einzelmaßnahmen und nur noch über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA.

Keine Förderung mehr für Gasheizungen

Eine weitere wichtige Änderung: Die Förderung gasbetriebener Anlagen wurde komplett gestrichen. Das bedeutet: Gas-Brennwertkesssel und dazugehörige Abgassysteme, Schornsteine und ähnliche Anlagen sind nicht mehr förderfähig. Dasselbe gilt für Gas-Hybridheizungen und gasbetriebene Wärmepumpen.

Sanierung: Zuschüsse der BAFA in fünf Bereichen

Fünf verschiedene Bereiche können bei der Sanierung von Wohngebäuden gefördert werden:



der Einbau einer neuen Heizungsanlage mit bis zu 25 Prozent der Kosten

die Optimierung einer bestehenden Heizungsanlage mit 15 Prozent

Maßnahmen an der Gebäudehülle (z.B. Dämmung von Außenwänden und Dach, Austausch von Türen und Fenstern) mit 15 Prozent

Einbau energieeffizienter Anlagentechnik (z.B. Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärme-Rückgewinnung) mit 15 Prozent

Fachplanung der Sanierungsmaßnahme durch einen Energieeffizienz-Experten mit 50 Prozent

Bonus für Heizungstausch

Für den Austausch einer funktionsfähigen Öl-, Kohle- oder Nachtspeicherheizung oder einer mehr als 20 Jahre alten Gasheizung gegen eine moderne Anlage ohne fossile Brennstoffe gibt es zusätzlich einen Bonus in Höhe von 10 Prozent der Kosten. Wer also seine Ölheizung durch eine moderne Heizung auf Basis erneuerbarer Energien ersetzt, erhält eine Förderung in Höhe von nicht nur 25, sondern 35 Prozent. Spezielle Boni in Höhe von 5 Prozent gibt es zudem für den Einbau einer Wasser-, Abwasser- oder Erdwärmepumpe sowie bei Einhaltung bestimmter Emissionsgrenzwerte für Feinstaub ("Innovationsbonus Biomasse").

Einen Überblick über die Förderprogramme gibt die BAFA auf einer Website, ein PDF der BAFA gibt eine anschauliche Übersicht über die Fördersätze.

Antrag selbst stellen oder Experten einbinden

Wer eine energetische Sanierung plant, kann seinen Antrag zwar selbst auf der Website des BAFA stellen, es empfiehlt sich aber, einen Energieeffizienz-Experten einzubinden. Bei vielen Sanierungsmaßnahmen, etwa wenn diese die Gebäudehülle betreffen, ist die Beteiligung des Experten ohnehin vorgeschrieben. Wichtig: Für den Antrag müssen zwar bereits Angebote von Handwerksbetrieben vorliegen, der Auftrag darf aber noch nicht erteilt sein, denn dies gilt als vorzeitiger Maßnahmebeginn und verhindert eine Förderung.

