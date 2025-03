Einreise nach England: Ab 2. April ist die ETA Pflicht Stand: 31.03.2025 11:19 Uhr Urlauber aus Deutschland und der EU benötigen für Reisen nach Großbritannien künftig zusätzlich zum Pass eine elektronische Einreisegenehmigung (ETA). Wie beantragt man sie und was kostet es?

Wer künftig einen Trip nach London oder in andere Teile Großbritannien plant, benötigt für die Einreise eine sogenannte Electronic Travel Authorisation, kurz ETA. Diese lässt sich ausschließlich online beantragen - entweder über das Portal der britischen Regierung oder über eine spezielle ETA-App.

ETA: Bearbeitung kann drei Tage dauern

Die Registrierung kann bis zu drei Tage dauern, in Einzelfällen auch länger. Laut Regierung geht die Bearbeitung per App schneller als über die Webseite. Reisende sollten in jedem Fall vor der Einreise ausreichend Zeit dafür einplanen. Ist die ETA erst einmal erteilt, bleibt sie zwei Jahre gültig und kann für mehrmalige Reisen nach Großbritannien genutzt werden. Mit ihr sind Aufenthalte von bis zu sechs Monaten Dauer möglich. Die Registrierung ist derzeit nur in englischer Sprache möglich.

Foto des Reisepasses und Porträtfoto erforderlich

Zunächst sind die persönlichen Daten anzugeben und einige Fragen zu beantworten. Zudem müssen zwei Fotos hochgeladen werden: ein Foto des Reisepasses, auf der die persönlichen Daten sowie das Passbild zu sehen ist sowie ein weiteres Porträtfoto des Antragstellers oder der Antragstellerin. Jede reisende Person benötigt eine eigene Einreisegenehmigung, auch mitreisende Kinder.

ETA-Gebühr: Was kostet die Einreisegenehmigung?

Noch bis zum 8. April liegen die Kosten für die ETA bei zehn Pfund (circa 12 Euro). Die britische Regierung hat aber bereits angekündigt, die Gebühr ab dem 9. April auf 16 Pfund (circa 19 Euro) zu erhöhen. Wer also bereits weiß, dass er in nächster Zeit nach England, Schottland, Nordirland oder Wales reist, sollte die ETA möglichst frühzeitig beantragen. Die Bearbeitungsgebühr kann per Kreditkarte sowie über Apple Pay oder Google Pay bezahlt werden, Paypal ist nicht möglich. Sobald die Einreisegenehmigung erteilt ist, wird sie per E-Mail zugestellt.

Kommerzielle Anbieter besser meiden

Es ist erlaubt, die ETA für andere Menschen zu beantragen, etwa für ältere Menschen. Zudem können Reisebüros für ihre Kunden die ETA beantragen, dafür können aber zusätzliche Kosten anfallen.

Vorsicht ist bei speziellen Online-Dienstleistern geboten, die anbieten, für Reisende die ETA-Beantragung zu übernehmen. Hierbei können hohe Extra-Gebühren anfallen. Es empfiehlt sich, auf jeden Fall nur die offizielle Regierungsseite oder die ETA-App zu nutzen.

Keine ETA bei Transitflügen oder gültigem Visum erforderlich

Flugreisende, die lediglich auf einem Flughafen in Großbritannien umsteigen und dabei den Transitbereich nicht verlassen, benötigen keine ETA. Dasselbe gilt für alle, wer derzeit ein gültiges Visum für Großbritannien besitzen.

ESTA erforderlich für USA, EU plant Einführung der ETIAS

Bereits seit 2009 gilt ein ähnliches System für Einreisen in die USA, hier heißt die elektronische Einreisegenehmigung ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Auch die Europäische Union plant für die Bürger der meisten Nicht-EU-Länder ein vergleichbares Verfahren: Die elektronische Reisegenehmigung ETIAS soll im letzten Quartal des Jahres 2026 eingeführt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 02.04.2025 | 07:04 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Recht