Pauschalreisen: Wo lauern im Urlaub versteckte Kosten? Stand: 07.03.2024 12:39 Uhr Reisen ist teurer geworden. Pauschalreisen gelten weiterhin als günstig und praktisch, denn sie erfordern weniger Planungsaufwand. Aber was sind Inklusivleistungen - und wo lauern Extrakosten?

von Victor Kupka

Ein Klick - und Flug, Hotel, Verpflegung und je nach Angebot sogar noch Programm sind gebucht und inklusive. Oft sind die Pakete auch vergleichsweise günstig, weil die Anbieter in größeren Chargen bei Hotels und Airlines buchen können und damit die Preise drücken. Prinzipiell sind Pauschalreisen also eine gute Möglichkeit, um Urlaub zu machen.

Welche Arten von Pauschalreise gibt es?

Unzählige verschiedene Pauschalreisen sind von den Anbietern nach Erfahrungswerten und Kundenwünschen zusammengestellt. Im Allgemeinen umfasst eine Pauschalreise eigentlich immer den Flug ins Urlaubsland und die Hotelunterbringung. Je nach Angebot gibt es dann noch Verpflegung in unterschiedlichsten Ausführungen (Frühstück, Halbpension, all-inclusive). Einige Pauschalreisen schließen auch die Transfers vor Ort ein, beispielsweise mit einem Reisebus, wenn Ausflüge oder Ähnliches geplant sind. Und auch die Ausflüge selbst können Teil einer Pauschalreise sein. Das Angebot ist also groß und mitunter unübersichtlich. Tipps für die Urlaubsbuchung bei Pauschalreisen gibt die Verbraucherzentrale.

Welche Fragen sollten sich Kunden beim Buchen stellen?

Nur weil Pauschalreise draufsteht, heißt das nicht, dass man blind buchen sollte. Auch bei diesen Angeboten ist genaues Hinsehen angeraten. Folgende Fragen sollte man sich daher bei der Auswahl stellen:

Was erwarte ich eigentlich von meinem Urlaub und bietet mir das entsprechende Paket das auch?

Welche Erfahrungswerte zu dem Anbieter oder der konkreten Reise gibt es zum Beispiel online auf Bewertungsportalen?

Gibt es eine genaue Hotelbeschreibung auf dem Buchungsportal und kann ich dort auch nochmal nach Bewertungen schauen?

Welche möglichen Extrakosten sind vorab angekündigt oder könnten mich vor Ort erwarten?

Extrakosten bei Pauschalreisen

Oftmals bieten die Agenturen vor Ort Ausflüge an, die nicht im Reisepreis enthalten sind. Je nach Reiseland wird vor Ort an vielen Stellen auch ein Trinkgeld für Hotelmitarbeiter und an anderen Stellen erwartet. Getränke in den Hotels sind oftmals nicht inklusive, beziehungsweise nur ein Teil der Getränkeauswahl.

Auch Kosten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Reise stehen, können anfallen: Servicegebühren für das Geldabheben im Ausland, Mobilfunk und Roaming-Gebühren. Ist das Leitungswasser trinkbar - wenn nicht, muss abgefülltes Wasser gekauft werden. Auch generell sollte eine kleine Reisekasse immer verfügbar sein - und wenn es nur für ein Souvenir ist. Unterm Strich gilt auch bei Pauschalreisen, dass man mit dem Reisepreis nicht unbedingt ausgesorgt hat, sondern noch einen finanziellen Puffer haben sollte und Mehrkosten mit einkalkulieren muss. Nachträgliche Zuschläge des Reiseveranstalters oder der Airline sind laut Verbraucherzentrale oft unzulässig.

Bedeutet günstig gleich schlecht?

Auch wenn der Reisepreis niedrig ist, sollten gewisse Standards eingehalten werden - auch unabhängig vom Reiseland. Hotel-Sachverständiger Robert Cordes meint: "Es kann ein einfaches Quartier sein, aber sauber muss es schon sein." Bereits bei der Buchung kann man darauf achten, dass es vor Ort einen deutschsprachigen Ansprechpartner bei Problemen gibt - am besten direkt vom Anbieter. Schmutz, Lärm oder Ähnliches muss man nicht stillschweigend hinnehmen.

