Wie weit geht Meinungsfreiheit? Unterrichtsmaterial für Lehrkräfte Stand: 17.08.2023 11:54 Uhr Lehrkräfte finden in dieser Unterrichtseinheit Texte, Materialien und Methodenhinweise, um Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und in der Erwachsenenbildung mit dem Thema Meinungsfreiheit vertraut zu machen. Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Was ist Meinungsfreiheit?

Meinungsfreiheit gibt jedem Menschen die Möglichkeit, sich frei zu äußern. Das steht so auch im deutschen Grundgesetz. In Artikel 5, Absatz 1 heißt es: "Jeder hat das Recht seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten…" Das klingt erst mal so, als dürfte man alles sagen, wozu man Lust hat. Aber auch Meinungsfreiheit hat Grenzen. Damit beschäftigt sich diese Unterrichtseinheit.

Lernziel: Warum Meinungsfreiheit wichtig für Demokratie ist

Die Leitfrage der Unterrichtseinheit lautet: Wie weit geht Meinungsfreiheit und gelten im Internet auch noch andere Regeln? Die Schülerinnen und Schüler sollen verstehen, was Meinungsfreiheit bedeutet, und warum sie so wichtig für die Demokratie ist. Sie sollen den Konflikt zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechten verstehen und erkennen, wo Meinungsfreiheit endet.

In diesem Artikel geben wir einen kurzen Überblick über das vorhandene Unterrichtsmaterial. Das komplette Lernmodul zum Thema "Wie weit geht Meinungsfreiheit?" können Sie als pdf herunterladen. Die Lehrerversion umfasst Angaben zum Lernziel, Methodenhinweise und Antwortmöglichkeiten. Die Schülerversion enthält Informationstexte und Aufgaben. Das Material kann modular genutzt werden.

Inhalte dieses Lernmoduls für den Schulunterricht

Was ist Meinungsfreiheit?

Wer entscheidet, was gesagt werden darf und was nicht?

Warum gelten im Internet noch andere Regeln?

Was ist Zensur?

Tipp: Nachrichten in leichter Sprache Für Sprachanfänger eignen sich die Nachrichten in leichter Sprache als Material für den Unterricht.

