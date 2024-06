NDR lädt Pädagogen zum ARD Nachrichtentag ein Stand: 17.06.2024 10:09 Uhr Sie unterrichten Medien, Politik oder Deutsch oder Sie betreuen Kinder und Jugendliche am Nachmittag? Und Sie wollen mehr über Journalismus erfahren? Dann melden Sie sich an zum ARD Nachrichtentag für Pädagogen!

Im Jahr der Nachricht will der NDR auf die Bedeutung von vertrauenswürdigen Informationen aufmerksam machen und vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen für den sicheren Umgang mit Nachrichten werben. Lehrkräfte und Pädagogen stehen vor der Herausforderung, den Jugendlichen die digitale Welt zu erklären, in der sie leben. Als Multiplikatoren wollen wir Sie daher am 19. September für einen Blick hinter die Kulissen in den NDR einladen. Mit dem Ziel, Einblicke in die redaktionelle Arbeit zu geben, für den richtigen Umgang mit Falschmeldungen zu sensibilisieren und Nachrichtenkompetenz zu vermitteln.

Die Teilnehmenden können Nachrichtenredaktionen besuchen und mit Journalist*innen ins Gespräch kommen. Wie wählt die tagesschau Themen für ihre Social-Media-Kanäle aus? Woher bekommt NDR Info seine Informationen? Wie bereitet sich eine Nachrichtensprecherin auf ihren Dienst vor? Diskutieren Sie mit uns! Die Angebote sind ab dem 12. August 2024 hier buchbar.

Angebote in Hamburg-Lokstedt

Workshop mit Redaktionsbesuch: Inside NDR Info

Instagram-Reel, Radiostudio, Fernsehschnitt, Whatsapp-News: Wir besuchen verschiedene Redaktionen bei NDR Info und kommen mit Journalist*innen und Medienmacher*innen ins Gespräch. Wie wählen sie Themen aus? Woher bekommen sie ihre Informationen? Und wie produzieren sie ihre Inhalte? Wir sind dabei und blicken überall rein, wo gerade etwas Spannendes passiert.

Dozentin: Carolin Fromm

15 bis 17 Uhr



Workshop mit Redaktionsbesuch: Ein Tag als Nachrichtensprecherin beim Hamburg Journal

Waren Sie schon mal in einer Nachrichtenredaktion? Mit Moderatorin Merlin van Rissenbeck geht's zum Hamburg Journal. Dort lernen Sie, wie Moderator*innen arbeiten, wie Nachrichten entstehen und worauf Sie achten müssen, wenn Sie sie schreiben und sprechen.

Dozentin: Merlin van Rissenbeck

15 bis 17 Uhr



Workshop: How to TikTok mit der tagesschau

Vapen auf dem Schulhof oder die neuesten politischen Entwicklungen im Bundestag: Was ist heute das wichtigste Thema für den TikTok-Kanal der tagesschau? Das entscheiden Sie mit TikTok-Host Felix Edeha in einer gemeinsamen Redaktionskonferenz. Anschließend schreiben Sie einen Storyboard-Entwurf und entwickeln Bild-Ideen für eine TikTok-gerechte Umsetzung.

Dozent: Felix Edeha

15 bis 17 Uhr



Panel: Wie flext die tagesschau auf Social?

Sie ist DIE News-Redaktion Deutschlands: Die tagesschau - vor allem bekannt durch die 20-Uhr-Ausgabe im TV - produziert inzwischen auch Nachrichten für Schülerinnen und Schüler auf TikTok, Instagram, YouTube und Co. Mit großem Erfolg: Mehr als 14 Millionen Accounts folgen #TeamBlau. Doch muss die tagesschau überhaupt im Social Web sein? Isabella David-Zagratzki und Patrick Weinhold leiten die Redaktion und zeigen, mit welchen Herausforderungen es die Journalist*innen in der Plattform-Welt zu tun haben und worauf sie bei ihrer Berichterstattung besonders achten müssen. Und Sie würden gerne von Ihnen wissen: Was wünschen Sie sich eigentlich von der tagesschau für Ihre Schülerinnen und Schüler?

Dozenten: Isabella David-Zagratzki & Patrick Weinhold

17 bis 18 Uhr

Angebot in Schwerin

Funkhausführung mit Schulterblick & Redaktionsgespräch

Nach einer Führung durch das Landesfunkhaus von Mecklenburg-Vorpommern können Pädagoginnen und Pädagogen die Arbeit im Newsroom selbst erleben. Wie werden Nachrichten ausgewählt und worüber wird dabei diskutiert? An welche Regeln müssen Journalist*innen sich halten? Hier kommen Sie mit Journalist*innen aus der Region ins Gespräch.

Dozentin: NN

13 bis 15 Uhr

Angebot in Hannover

Funkhausführung mit Schulterblick & Redaktionsgespräch

Nach einer Führung durch das niedersächsische Landesfunkhaus können Pädagoginnen und Pädagogen die Arbeit im Newsroom selbst erleben. Josy Wübben und Jörg Christoffer freuen sich auf ein Gespräch mit Ihnen über die redaktionellen Abläufe und Regeln.

Dozenten: Josy Wübben & Jörg Christoffer

14.30 bis 17 Uhr

Angebot in Kiel

Workshop mit Redaktionsbesuch: So geht News

Wie macht man Nachrichten? Wie wählen Journalist*innen Themen aus? Und wie produzieren sie ihre Inhalte? In diesem Workshop produzieren Sie selbst News, erlernen Regeln und Abläufe einer Redaktion und kommen mit erfahrenen Journalist*innen ins Gespräch.

Dozenten: Christian Nagel & Sabine Alsleben

13 bis 17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Journalismus