Wie geht News? Lehrkräfte besuchen den NDR am ARD Nachrichtentag Stand: 20.09.2024 10:54 Uhr Pädagoginnen und Lehrkräfte, die mehr über Journalismus erfahren wollen, haben Redaktionen und Workshops in Hamburg, Kiel und Hannover besucht.

Moderator Thorsten Schröder betritt das Fernsehstudio von NDR Info für die Probe der 16 Uhr Sendung. Es wird dunkel, Scheinwerfer fokussieren ihn. "Dann schreibe ich das noch rein", sagt er zu der Redakteurin, die er auf seinem Knopf im Ohr hört und tippt einen Satz in die Abmoderation des ersten Beitrag der Sendung. Mit dabei im Studio - hinter den selbstfahrenden Kameras - sind heute zehn Lehrerinnen und Pädagogen aus dem Norden. Sie besuchen auch das Radiostudio und sprechen mit Social-Media- und Fernsehredakteuren von NDR Info.

Mit Redakteuren sprechen: Fernsehen und Social Media

"Habt ihr eher zu viele Themen oder zu wenig?", fragt im Anschluss eine Lehrkraft den stellvertretenden Teamleiter von NDR Info Fernsehen, Marcel Müller. "Die tagesschau schöpft ja auch aus allem, was international passiert. Bei uns ist das Gebiet natürlich kleiner", antwortet er. Da gebe es auch Tage, an denen eher zu wenig los sei. "Zudem passieren Dinge ja auch nach 15 Uhr", ergänzt Redakteurin Anna Marohn. "Das ist dann zu spät für unsere Sendung." Die Lehrerinnen und Lehrer wollen auch wissen, wen NDR Info im Fernsehen erreicht und wie sich die Marke auf die Zukunft vorbereitet.

Emma Schilling aus dem Social-Media-Team liefert darauf Antworten. Sie erläutert der Gruppe, dass das Team jeden morgen Themen diskutiert und dann einen Plan entwirft, in dem steht, wer, was produziert und wann es gepostet wird. "Wenn ich etwas geschrieben habe, nimmt unsere Redakteurin des Tages es ab. Erst nach der Kontrolle wird gepostet." Insta, Youtube, Facebook, Whatsapp, Twitter, Newsletter, Radio, Fernsehen, Internet: NDR Info ist auf vielen Plattformen präsent.

"News haben es auf TikTok schwer"

Im Anschluss geht es weiter ins Panel des Social-Media-Teams der tagesschau. "News haben es auf TikTok schwer", erklärt Co-Leiterin Isabella David-Zagratzki. Trotzdem sei es wichtig für die tagesschau, dort zu sein und der vielen Propaganda etwas entgegenzusetzen. Gemeinsam mit TikTok-Presenter Felix Edeha erklärt sie, dass die tagesschau neben harten News auf der chinesischen Plattform auch Funclips veröffentlicht. "Wenn jemand mit denen interagiert hat, kann es sein, dass er dann auch eher unseren Nachrichten-Content angezeigt bekommt", erläutert sie die Strategie. Auch das Team passe sich den Regeln der Plattform an - aber nur in dem Rahmen, in dem es die Werte der tagesschau zulassen. Korrektheit und Glaubwürdigkeit: Das gelte für TikTok genauso wir für die 20 Uhr-Ausgabe.

Medienkompetenz: weitere Angebote des NDR

Mehr als 80 Lehrkräfte und Pädagoginnen und Pädagogen hatten sich für den ARD Nachrichtentag im NDR angemeldet. In verschiedenen Workshops haben sie die Regionalmagazine, NDR Info und Arbeitsweisen der tagesschau kennengelernt.

Für Lehrkräfte besteht die Möglichkeit, am 10. Oktober erneut einen Workshop im NDR zu besuchen. Zudem läuft die Anmeldung für den Podclass-Wettbewerb für Schulklassen der Jahrgänge 8 und 9.

