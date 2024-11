ARD Jugendmedientag: Jugendliche lernen Newsproduktion Stand: 13.11.2024 15:10 Uhr Redaktionskonferenz, Nachricht, O-Ton: Zum ARD Jugendmedientag kamen 13 Schülergruppen in den NDR, um mehr über crossmediale Nachrichtenproduktion zu erfahren. Sie sprachen mit Journalisten, entwarfen Sendepläne und probierten sich als Moderatorin aus.

"Anni, guten Tag", spricht die Zehntklässlerin ins Mikrofon im Studio von NDR 1 Radio MV. Fast routiniert liest die Schülerin des Pädagogiums Schwerin anschließend Nachrichten über einen Gesetzentwurf zum Verbot von Lachgas und Habecks Flugzeug-Panne vor. Später hält sie während eines Interviews für das Fernsehen die Mikrofon-Angel, ihre Mitschüler bedienen die Kamera. "Ich finde es interessant, dass man richtig die Arbeit ausprobieren kann. Es ist komplexer, als ich mir es vorgestellt habe", resümiert sie.

News stehen im Fokus

Was sind eigentlich Nachrichten? Woher bekommen Journalistinnen und Journalisten ihre Informationen? Wie unterscheidet man Fakt und Fake? Der diesjährige ARD Jugendmedientag drehte sich um das Thema "Nachrichten". 13 Schülergruppen waren in den NDR nach Kiel, Hannover, Schwerin und Hamburg gekommen und blickten in Radiostudios, produzierten Reels und sprachen mit Auslandskorrespondenten.

Nachrichten schreiben bei NDR Info

Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule Preetz besuchten einen Nachrichtenworkshop in Hamburg. Sie schauten eine Pressekonferenz und schrieben anschließend selbst eine Nachricht darüber. "Ich habe gelernt, dass man sie kurz fassen muss, also sehr kurz - und dass die W-Fragen alle drin sein sollen. Es ist sehr schwer, das alles zusammenzufassen", sagt Laura. Mit den selbst geschrieben Meldungen ging es dann in ein Aufnahmestudio. Rotlicht an - da ging der Puls schon hoch, hat Elias gemerkt: "Im Studio, um einen rum die Leute, das war wirklich was Neues und das nehme ich heute mit."

Selber machen - und live dabei sein

Ins Studio durften auch die Schülerreporter der Sophie-Barat-Schule aus Hamburg. Moderatorin Sabine Rein lud die Gruppe während der Live-Sendung zu sich ein und wechselte routiniert zwischen Moderation bei Rotlicht und Diskussion mit den Jugendlichen während die Beiträge liefen. "Ich hätte nicht gedacht, dass wir drin bleiben dürfen", freut sich eine Schülerin danach. Anschließend erarbeiteten die Jugendlichen sich Kriterien für die Nachrichtenauswahl und entschieden in einer Redaktionskonferenz, welche Nachrichten sie senden würden - und welche nicht.

Weitere Informationen "ARD Young Reporter": Schüler werden zu Journalisten Gemeinsam mit NDR Profis können Schüler*innen ihre Themenideen umsetzen. Wollen Sie mit Ihrer Schule dabei sein? Dann jetzt bewerben. mehr

Livestream auf ARD alpha

Am sechsten ARD Jugendmedientag nahmen mehr als 15.500 Schülerinnen und Schüler teil. Auch in zahlreichen Online-Workshops und im Livestream am Vormittag auf ARD alpha konnten sie Fragen stellen und aktiv werden. Dort war auch Tagesthemen-Moderatorin Jessy Wellmer zu Gast, die gemeinsam mit dem als "Netzlehrer" bekannten Gymnasiallehrer Bob Blume die Patenschaft über den diesjährigen ARD Jugendmedientag übernommen hatte.

Dieses Thema im Programm: Themen des Tages | 15.11.2023 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Netzwelt Journalismus Medien