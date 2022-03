Medienkompetenz lernen: Workshops und Talks für Schulklassen

Das NDR Medienkompetenz-Portal einfach.Medien unterstützt junge Leute beim Umgang mit Medien. Was müssen Jugendliche wissen, um Fake News von seriösen Nachrichten zu unterscheiden? Wie lernen Schülerinnen und Schüler, sich kompetent im Internet zu bewegen und ihre Privatsphäre in sozialen Netzwerken zu schützen? Welches Handwerkszeug brauchen sie, um eigene Inhalte zu erstellen? Dazu bieten wir nicht nur Unterrichtsmaterial für Lehrende an, sondern auch Workshops und Talks für Schulklassen. Hier gibt es einen Überblick über alle Angebote.