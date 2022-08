Wie viel Kilo verliert man in der Sauna?

Schön wär's, aber das ist ein Mythos. Das funktioniert leider nicht, zumindest nicht langfristig. Fehlen nach dem Saunagang einige Gramm oder gar ein ganzes Kilo auf der Waage, liegt das natürlich einzig und allein am Wasserverlust durch das Ausschwitzen. An die Plauze geht’s da aber leider nicht. Beim Abnehmen hilft nur eine gesunde Ernährung, am besten in Kombination mit Bewegung.