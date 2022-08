Stimmt es, dass man die Nase nicht hochziehen sollte?

"Zieh dich warm an, sonst erkältest du dich!", das war der Ratschlag, den mir meine Oma früher immer mit auf den Weg gegeben hat. Aber da hat leider selbst meine tolle Oma falsch gelegen, es ist nämlich ein Mythos! Die Kälte steckt zwar im Namen, nicht aber hinter der Erkältung. Denn für den Schnupfen braucht es immer auch einen Krankheitserreger - und das sind Viren. Aber eine Erkältung ohne Viren, verursacht allein durch Kälte - unmöglich.



Dass Erkältungen im Winter häufiger auftreten, hat vermutlich andere Gründe: Wenn es kalt wird, herrscht eine erhöhte Ansteckungsgefahr, denn Menschen halten sich dann gern in beheizten und schlecht gelüfteten Räumen auf. Und das ist doppelt ungünstig: Zum einen trocknet die Wärme die Nasenschleimhäute aus und macht sie anfälliger für Erkältungsviren. Zum anderen können sich Erreger in geschlossenen Räumen durch Tröpfcheninfektion leichter ausbreiten. Und dann heißt es: mitgefangen, mitgehangen.

Viele Menschen glauben, dass eine Extra-Portion Vitamin C davor schützt, sich eine Erkältung einzufangen, zum Beispiel, indem man ab Herbst ein paar Zitronen mehr ausquetscht, mehr Obst isst oder sogar mit Nahrungsergänzungsmitteln nachbessert. Aber ich muss leider sagen: Das ist zwar grundsätzlich super und gesund, aber im Hinblick auf die Erkältung leider vergebene Liebesmüh und somit ein Mythos. Den Viren ist es nämlich total egal, ob wir mehr Obst essen oder nicht. Einige Experten vermuten jedoch, dass ein Plus an Vitamin C die Erkältungsdauer etwas verkürzen könnte, aber die Effekte sind wirklich minimal.

Zugegeben, ein bisschen eklig klingt es schon, wenn jemand die volle Nase hochzieht. Und viele Menschen denken ja, dass die Keime aus der Nase dadurch weiter in den Körper befördert werden und sich die Krankheit noch verschlimmert. Aus medizinischer Sicht ist es aber genau das Richtige, bei einer laufenden Nase das Sekret hochzuziehen - und herunterzuschlucken. Es landet dann nämlich im Magen und die Magensäure zerstört die darin enthaltenen Erreger. Ja, echt, ist so! Wer doch lieber Schnäuzen möchte, sollte es am besten ganz sanft machen, mit wenig Druck, und immer ein Nasenloch zuhalten.

Der Volksmund hat absolut recht, wenn es um die typische Dauer einer Erkältung geht. Die Inkubationszeit beträgt bei einem Infekt nämlich tatsächlich häufig um die drei Tage, in denen die Erkältung anfängt und langsam schlimmer wird, gefolgt von zwei bis drei Tagen, an denen Schnupfnase, Kopfweh und Husten so richtig fies sind. Bis dann die letzten drei Tage anstehen, wenn die Erkältung langsam aber sicher abklingt. Klar, das ist natürlich alles nicht in Stein gemeißelt und die Symptome können auch noch etwas länger nachklingen, aber im Schnitt kommt es meistens hin.