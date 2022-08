Wie schnell fliegt die Luft beim Niesen?

Niesen - von 0 auf 100 im Bruchteil einer Sekunde? Medizin oder Mythos? Ich sage: Es stimmt! Tatsächlich könnte es sogar sein, dass die Tröpfchenwolken beim Niesen mit bis zu 150 Stundenkilometern in die Luft geschleudert werden. Das haben bereits einige Messungen gezeigt. Deswegen auch immer schön ins Taschentuch oder, wenn es zu plötzlich kommt, in die Ellenbogenbeuge niesen, denn die Tröpfchen können sonst bis zu acht Meter weit fliegen - und damit natürlich auch mögliche Krankheitserreger, die in der Tröpfchenwolke stecken.