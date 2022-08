Ist tägliches Duschen gesund?

Ungesund ist es natürlich nicht. Sie können rein theoretisch ruhig jeden Tag unter die Dusche springen, vor allem bei körperlicher Arbeit geht es ja oft auch gar nicht anders. Aber Dermatologen würden sagen: Weniger ist mehr. Wir müssen also nicht jeden Tag duschen, denn bei jedem Einseifen und Abduschen wird der natürliche Säureschutzmantel der Haut angegriffen. Aber wie der Name es schon sagt, schützt der uns ja zum Beispiel vor Krankheitserregern. Darum: Alle zwei, drei Tage reicht. Und am besten nicht zu heiß und nicht zu lange.

Das hängt ganz vom Duschverhalten des Einzelnen ab. Gehen wir mal davon aus, dass eine Badewanne im Durchschnitt mit 150 Litern Wasser gefüllt wird. Durch einen herkömmlichen Duschkopf fließen pro Minute in etwa 12 bis 15 Liter Wasser. Bei 10 Minuten wären es dann 120 bis 150 Liter, also schlechtestenfalls genauso viel wie in die Wanne passt. Wer sparen möchte, sollte also auf jeden Fall unter den 10 Minuten Duschzeit bleiben. Besser wäre natürlich noch kürzer.

Ja, das stimmt. Viele Seifen passen nämlich gar nicht besonders gut zu unserer Haut. Sie haben einen pH-Wert von acht bis elf und sind damit alkalisch. Der natürliche Säureschutzmantel der Haut ist jedoch leicht sauer, bei einem pH-Wert um fünf. Somit stört die Seife den natürlichen Säureschutzmantel der Haut. Wenn Sie sich nur mit Wasser waschen, umgehen Sie dieses Problem und der Schutzmantel wird nicht gestört. Wenn Sie sich ohne Duschgel gar nicht wohlfühlen, können Sie auch ein pH5-Duschgel verwenden und damit besonders schwitzige Stellen waschen. Die Hände sollten aus Schutz vor Krankheiten aber mehrmals täglich gründlich mit Seife gewaschen werden, optimal sind - Sie wissen das alle längst - mindestens 30 Sekunden.